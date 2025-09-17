Lamezia, il caso parcheggi dell’aeroporto finisce in Consiglio: chiesta trasparenza e stop alla gara

l’interrogazione

LAMEZIA TERME Un’interrogazione urgente è stata depositata dai consiglieri comunali di Lamezia Terme Doris Lo Moro, Gennarino Masi, Lidia Vescio, Fabrizio Muraca (gruppo Pd), Annita Vitale (Azione) e Bernadette Serratore (Per Vivere Bene), rivolta al Sindaco di Lamezia Terme e al Presidente del Consiglio Comunale, per chiedere chiarezza e trasparenza sulla gestione dei parcheggi dell’aeroporto internazionale cittadino.

Nel testo si ricorda come «si è più volte discusso, anche in Consiglio Comunale, della necessità e dell’urgenza di rendere concreta e produttiva di effetti la collocazione dell’aeroporto internazionale sul territorio del Comune di Lamezia Terme». I consiglieri segnalano l’urgenza di una maggiore presenza del Comune nella società di gestione, la Sacal spa, sia in termini di partecipazione nel capitale che attraverso la nomina di un rappresentante del territorio nel consiglio di amministrazione.

Nel mirino dell’interrogazione c’è la notizia, circolata nei giorni scorsi, «del possibile affidamento dei parcheggi dell’aeroporto a terzi», un’ipotesi definita delicata e potenzialmente dannosa per gli interessi del Comune. I consiglieri segnalano che «risulterebbe, in particolare, che l’amministratore unico della Sacal abbia approvato il progetto di fattibilità presentato da APCOA spa, avviando la procedura di affidamento della concessione mediante Project financing ex art. 193 del D. Lgs. 36/2023», con l’utilizzo di una gara pubblica e l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Una procedura che, secondo i firmatari, rischia di spostare altrove i proventi del servizio, sottraendoli non solo alla città di Lamezia, ma anche al territorio calabrese. Il servizio di gestione dei parcheggi, infatti, «rientra tra le attività previste dall’oggetto sociale della Lamezia Multiservizi, società in house del Comune di Lamezia», che dopo il superamento della fase di concordato preventivo necessita di un rilancio attraverso nuove attività in grado di produrre risorse da reinvestire localmente.

I consiglieri chiedono al sindaco se fosse già a conoscenza della procedura attivata dalla Sacal e se non ritenga opportuno e anzi necessario il coinvolgimento nella gestione dei parcheggi dell’aeroporto della Lamezia Multiservizi spa, anche alla luce delle sue deleghe sulle partecipate, tra cui figura proprio la Sacal.

L’interrogazione si concentra anche sulle possibili ricadute dell’affidamento ad APCOA, società specializzata a livello internazionale nella gestione di parcheggi, ponendo interrogativi sulle eventuali tariffe differenziate per i residenti e sul rischio che si perda l’occasione di trattenere i benefici economici sul territorio.

«Si ritiene necessario chiedere con urgenza di non procedere all’affidamento prima dei chiarimenti necessari da portare a conoscenza della cittadinanza in maniera trasparente, evitando che le gestioni societarie continuino a prescindere dagli interessi dei cittadini e del Comune di Lamezia Terme», scrivono i consiglieri. Nella stessa direzione va la proposta di chiedere il differimento della procedura, anche per avere il tempo di interloquire con il nuovo Presidente della Giunta regionale che sarà eletto a seguito delle consultazioni previste per il 5 e 6 ottobre.

Infine, si chiede al sindaco «se non ritenga necessario portare a conoscenza del Consiglio Comunale la vicenda parcheggi aeroportuali completa dei dettagli che potranno essere richiesti alla Società di gestione dell’aeroporto», affinché l’intera assise comunale possa essere informata e partecipe di una questione che tocca in modo diretto l’interesse collettivo.

I firmatari dell’interrogazione sollecitano dunque una risposta scritta e l’impegno del sindaco a garantire massima trasparenza, tutela degli interessi pubblici e valorizzazione delle società partecipate locali, con particolare attenzione al rilancio della Lamezia Multiservizi. (redazione@corrierecal.it)

