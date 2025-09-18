6mila euro per la maturità: sequestrato un centro di “diplomifici”

l’inchiesta

La Guardia di Finanza di Bologna ha sequestrato un centro studi, ‘Forma Mentis’, specializzato nel recupero degli anni scolastici e nella preparazione della maturità. L’indagine riguarda una presunta organizzazione criminale composta da dieci persone: grazie alla compiacenza di istituti paritari, ritenuti “diplomifici” tra le Marche e la Campania, il centro avrebbe assicurato ai propri studenti il superamento dell’esame di maturità, pagando seimila euro. Il sequestro del Gip riguarda, oltre al centro bolognese (con un’unità locale a Firenze) anche una scuola paritaria nel Napoletano e una società a Bologna, più novantamila euro.

L’indagine, coordinata dal pm Stefano Dambruoso e condotta dal nucleo di polizia economica e finanziaria, si è concentrata sull’anno scolastico 2023-2024. I reati contestati, a vario titolo, sono associazione a delinquere, corruzione, falso ideologico. Secondo gli investigatori il gruppo si avvaleva di “broker” che promuovevano le scuole paritarie verso cui indirizzare gli studenti bolognesi per ottenere il diploma di maturità, in maniera facile e veloce. Venivano poi prodotte false attestazioni di percorsi per competenze trasversali e orientamento, ai fini dell’ammissione agli esami e false auto-dichiarazioni di domicili in comuni della Campania, per dimostrare una regolare frequenza in scuole della regione. Venivano anche redatti i compiti scritti da parte degli studenti, con l’obbligo di non indicare la data e predisposte le pagelle con le false attestazioni dei dirigenti scolastici coinvolti. (redazione@corrierecal.it)