Antoniozzi (Fdi): «Casa Riformista nel centrosinistra sembra Dc scolorita». La replica di Filomena Greco

Botta e risposta

LAMEZIA TERME «Ho stima di Sandro Principe ma la casa dei riformisti costruita all’interno del centrosinistra sembra una Dc scolorita. Non ci sono socialisti in lista e tutto è in mano a Renzi». Lo ha detto a proposito delle elezioni regionali in Calabria il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi. «Potevano essere una novità facendo un terzo polo oppure candidando un socialista- prosegue Antoniozzi- ma si sono consegnati a Italia Viva che non rappresenta in alcun modo quella tradizione. Nella mia vita ho collaborato con i socialisti e mi auguro che all’opposizione ci sia un loro rappresentante. Certo, la casa dei riformisti non si presenta come una novità.». Poi, Antoniozzi prende le difese di Roberto Occhiuto: «Lo attaccano senza motivo e lo accusano di essere portatore di interessi privati nella sanità quando, invece, sono loro stessi a candidare esponenti di spicco della sanità convenzionata. Non è reato ci mancherebbe ma diventa difficile pensare che soggetti che hanno legittimi interessi in materia si battano per la sanità pubblica». E ancora, un messaggio a Sandro Principe, sindaco di Rende: «Ho sempre manifestato da avversario la mia stima, ma forse si è lasciato sfuggire l’occasione di sfruttare un successo ottenuto fuori dai partiti schierandosi alla fine con quelli che volevano la città unica: ovviamente io ero tra i fautori della città unica e ne sono ancora convinto ma ho accettato l’esito del referendum, mentre oggi Sandro di fatto fa una marcia indietro significativa che francamente non ha senso. Avrei capito se avesse sostenuto da socialista, un socialista e non invece esponenti che sono stati in consiglio e nella maggioranza fino a qualche giorno fa. All’amico Principe – aggiunge l’esponente di Fdi – dico che noi siamo sempre disponibili a sostenere nelle istituzioni la città di Rende: ad esempio sul piano dei trasporti, per il quale confidiamo che non si perdano le risorse disponibili. Ma questa collaborazione doverosa, confermata anche dall’impegno dei nostri consiglieri comunali che fanno un’opposizione costruttiva, non cancella le incoerenze di una lista che non può rappresentare una gloriosa tradizione politica che noi rispettiamo, quella dei socialisti, e di cui non vi è traccia nella casa dei riformisti. La prestigiosa storia personale e politica di Principe imponeva un’apertura a tutte le forze politiche, mentre Renzi e gli amici di Calenda l’hanno di fatto strumentalizzata». Infine, l’ottimismo sulle prossime regionali: «Noi siamo certi di vincere le elezioni regionali e speriamo di avere un’opposizione in cui siano presenti socialisti, in grado di collaborare sulle grandi questioni. Principe rimane un avversario che stimiamo e rispettiamo ma al quale chiediamo di mostrare il suo prestigio aprendosi oltre le coalizioni. Il centrosinistra – conclude Antoniozzi – diventa un avversario credibile se si mostra socialista non se finisce in mano a Renzi e Calenda».

La risposta di Greco

Parole che non hanno lasciato indifferente Filomena Greco, segretaria regionale di Italia Viva: «La destra è nervosa ed attacca in maniera sguaiata, a testa bassa. Oggi tocca al vice capogruppo di Fratelli d’Italia, Alfredo Antoniozzi pronunciarsi contro Casa Riformista. In precedenza lo avevano fatto altri esponenti della maggioranza di governo. Segno che a destra il nervosismo cresce all’avvicinarsi della scadenza elettorale». La capolista nella circoscrizione di Cosenza per Casa Riformista definisce l’uscita di Antoniozzi “fuori le righe”: «L’esponente del partito della presidente del Consiglio – afferma Greco – invita Sandro Principe, tra i fondatori di Casa Riformista, a sciogliere l’alleanza per ” fare il socialista”. La cosa curiosa è che un politico allevato dalla Dc e finito in età matura per abbracciare il partito con la fiamma nel simbolo, dia suggerimenti a Principe da sempre militante con orgoglio ed efficacia nel partito socialista- questo il commento di Greco- e non solo suggerisce comportamenti e scelte politiche, ma si azzarda, lui che adesso veste l’abito di Fratelli d’Italia, a suggerire la linea politica socialista, accusa di incoerenze una lista che è saldamente e coerentemente nel campo del centrosinistra e ne rappresenta il cuore riformista. Il nervosismo della destra -conclude la capolista Greco- sfiora il ridicolo quando fa cantare le sirene del sostegno a Rende ( città di cui Principe è sindaco) , affermando che le istituzioni sono pronte a promuovere e supportare il comune del cosentino. Mi domando: ma fino ad oggi Antoniozzi e la destra, a cominciare dal suo partito, dove erano? Bene, l’agitazione di Antoniozzi ci conferma che abbiamo scelto la strada giusta e che il consenso intorno a Casa Riformista cresce. I loro attacchi sono per noi beneauguranti: la percentuale a due cifre di Casa Riformista sarà quella che manderà a casa Occhiuto e porterà Tridico al governo della Regione Calabria. I vertici di Italia Viva puntano infatti a sfondare , con Casa Riformista, la soglia del 10 per cento. E non si curano dei sondaggi che fissano al 5 per cento il risultato dei riformisti in Calabria».

