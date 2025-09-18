Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:24
Due indagati per l’incendio alla concessionaria “Calabria Motori” a Reggio

Oggi davanti al gip l’udienza per il conferimento dell’incarico e il giuramento del perito nell’ambito dell’incidente probatorio

18/09/2025 – 18:21
REGGIO CALABRIA Si è tenuta, dinanzi al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, l’udienza per il conferimento dell’incarico e il giuramento del perito nell’ambito dell’incidente probatorio, richiesto dall’Ufficio di Procura e disposto per l’estrazione e l’analisi dei dati contenuti nei dispositivi mobili e nelle sim sequestrate agli indagati nel procedimento relativo all’incendio doloso verificatosi lo scorso 8 aprile presso la concessionaria “Calabria Motori”, a Villa San Giovanni.

Le indagini

Il procedimento penale, che vede allo stato indagati due soggetti, riguarda gravi ipotesi di reato, tra cui tentata estorsione e incendio doloso aggravato, commessi in concorso con altre persone allo stato non identificate. L’attività investigativa ha già condotto, nei mesi scorsi, al sequestro di diversi dispositivi elettronici, per i quali il giudice ha ritenuto necessario procedere con perizia tecnica, finalizzata all’estrazione forense dei dati. L’accertamento, richiesto dal pubblico ministero, è stato ritenuto essenziale per l’individuazione di eventuali ulteriori responsabili. Con ordinanza del gip è stato quindi disposto di procedere, nelle forme dell’incidente probatorio, all’estrazione, copia e analisi (messaggi, chat, contenuti multimediali, dati in cloud, ecc.) dei dati presenti nei dispositivi sequestrati, stante la rilevanza dell’accertamento rispetto alle imputazioni provvisorie.
Il collegio difensivo è composto dall’avvocato Salvatore Cerra (per la persona offesa Emanuele Ionà) e dagli avvocati Alessandro Torrente ed Ettore Aversano (difensori degli indagati). 

