Il 7 ottobre giuramento del 100° corso Allievi Vigili del Fuoco. Sarà presente anche Wanda Ferro. Prisco: «Traguardo storico»

L’annuncio

LAMEZIA TERME Si svolgerà il prossimo 7 ottobre, alle ore 11.00, presso le Scuole Centrali Antincendi di Capannelle (Roma), la Cerimonia di Giuramento del 100° Corso di Ingresso Allievi Vigili del Fuoco, alla presenza del Ministro dell’Interno e delle più alte autorità del Corpo Nazionale, civili e militari.

«Il giuramento del 100° corso – sottolinea il sottosegretario all’Interno con delega ai Vigili del Fuoco, Emanuele Prisco – rappresenta un traguardo storico, che celebra la professionalità, l’evoluzione tecnologica e il futuro del Corpo. Oltre 70 anni di corsi hanno formato generazioni di uomini e donne che hanno scelto di servire il Paese con coraggio e dedizione». Alla cerimonia presteranno giuramento circa 800 Allievi provenienti da tutta Italia. Il programma prevede, momenti simbolici come il cambio del distintivo di qualifica, la benedizione degli elmi, lo stendimento della bandiera e il passaggio di un elicottero del Corpo. Domenica 6 ottobre, si terrà anche un Open day aperto a scolaresche, famiglie e cittadini, con visite al sacrario e al museo, mostre fotografiche e stand espositivi sulle specialità operative del Corpo. Per consentire la partecipazione alle elezioni regionali in Calabria, gli allievi calabresi giureranno presso il Polo Didattico di Lamezia Terme, in collegamento diretto con la cerimonia di Roma alla presenza del sottosegretario Wanda Ferro. «Questa giornata – conclude Prisco – sarà non solo una festa, ma la conferma della forza e dell’identità di un Corpo che rappresenta un presidio insostituibile di sicurezza e di solidarietà per la nostra Nazione».

