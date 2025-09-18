Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
LA DECISIONE
Regionali, Lucano è incandidabile anche per il Consiglio di Stato
Arriva lo stop al ricorso presentato dal candidato con AVS a sostegno di Tridico contro le sentenze del Tar
Pubblicato il: 18/09/2025 – 17:09
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli proposti da Domenico Lucano contro le due sentenze del Tar Calabria che, lunedì scorso, avevano ritenuto legittimi gli atti che avevano disposto la sua esclusione dalle prossime elezioni regionali. Nei tre giorni stabiliti dalla legge, il Consiglio di Stato ha deciso sulle questioni (con le sentenze numero 7381 e 7382) rilevando “l’applicabilità della legge numero 190 del 2012 sulla rilevanza ostativa della condanna da lui riportata in sede penale”.
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali