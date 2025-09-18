Skip to main content

Riaperta la SS504 di Mormanno tra S. Domenica Talao e Scalea – VIDEO

Dopo l’incendio divampato nelle prime ore del pomeriggio, Vigili del fuoco e Canadair sono stati impegnati nello spegnimento delle fiamme

Pubblicato il: 18/09/2025 – 19:46
COSENZA A seguito dell’incendio divampato nelle prime ore del pomeriggio tra i comuni di Santa Domenica Talao e Scalea (CS), è stata riaperta al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 504 “Di Mormanno”. Le squadre Anas sono state impegnate sul posto per la gestione della viabilità e  per consentire in piena sicurezza l’intervento di Vigili del Fuoco e canadair nelle operazioni di spegnimento delle fiamme.

