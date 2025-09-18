Toscano: «Come fanno i sovranisti a votare per Occhiuto?»

verso il voto

CATANZARO «Come fanno i sovranisti a votare per Occhiuto?». Lo afferma, in una dichiarazione, Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare alla presidenza della Regione Calabria. «L’attuale governatore – aggiunge Toscano – è incompatibile con il sovranismo. È nemico della libertà individuale e al tempo del Covid vessava i no vax con toni inaccettabili. È un difensore di questa immonda Unione Europea che svuota la sovranità degli italiani e dei calabresi. Tace di fronte al massacro dei Palestinesi per non turbare il suo amico Salvini. In qualità di vice segretario di Forza Italia, spinge per trascinare l’Italia in guerra contro la Russia. È un liberista in economia, fautore del rispetto del pareggio di bilancio e garante del piano di rientro sanitario, che condanna i calabresi a vivere senza cure né ospedali». (Ansa)

