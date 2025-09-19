Allarme a Rende, 13enne scomparsa dopo la scuola: indagini in corso

il caso

COSENZA Una bambina di 13 anni non è tornata a casa, dopo essere uscita da scuola nella giornata di ieri. È accaduto a Rende, in provincia di Cosenza. Immediate le ricerche della minore, sul caso ha aperto un fascicolo di indagine anche la procura di Cosenza guidata da Vincenzo Capomolla. La giovane, da quanto si è appreso, è sottoposta ad affido temporaneo alla nonna. (fb)

