Ultimo aggiornamento alle 9:59
il caso

Allarme a Rende, 13enne scomparsa dopo la scuola: indagini in corso

La giovane, da quanto si è appreso, è sottoposta ad affido temporaneo alla nonna

Pubblicato il: 19/09/2025 – 9:59
COSENZA Una bambina di 13 anni non è tornata a casa, dopo essere uscita da scuola nella giornata di ieri. È accaduto a Rende, in provincia di Cosenza. Immediate le ricerche della minore, sul caso ha aperto un fascicolo di indagine anche la procura di Cosenza guidata da Vincenzo Capomolla. La giovane, da quanto si è appreso, è sottoposta ad affido temporaneo alla nonna. (fb)

