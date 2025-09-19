Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
il caso
Allarme a Rende, 13enne scomparsa dopo la scuola: indagini in corso
La giovane, da quanto si è appreso, è sottoposta ad affido temporaneo alla nonna
Pubblicato il: 19/09/2025 – 9:59
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
COSENZA Una bambina di 13 anni non è tornata a casa, dopo essere uscita da scuola nella giornata di ieri. È accaduto a Rende, in provincia di Cosenza. Immediate le ricerche della minore, sul caso ha aperto un fascicolo di indagine anche la procura di Cosenza guidata da Vincenzo Capomolla. La giovane, da quanto si è appreso, è sottoposta ad affido temporaneo alla nonna. (fb)
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali