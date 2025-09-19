Elezioni regionali e sondaggi “ballerini”. «Occhiuto verso il bis in Calabria»

la sfida del voto

ROMA Roberto Occhiuto, governatore uscente e ricandidato presidente della Regione Calabria per il centrodestra, in vantaggio sugli sfidanti per la guida della Cittadella. E’ quanto emerge dagli ultimi sondaggi apparsi in questi giorni, anche se con esisti diversi: il dato comune è il vantaggio di Occhiuto ma nelle due rilevazioni cambiano, anche sensibilmente, le percentuali. Secondo un sondaggio di Nando Pagnoncelli (Ipsos) per il “Corriere della Sera“, sondaggio effettuato tra il 14 e il 18 settembre su un campione proporzionale della popolazione maggiorenne residente in Calabria per quote di genere, età, stato occupazionale, provincia e ampiezza del comune di residenza con 800 interviste (su oltre 4mila contatti), Occhiuto viaggia verso il bis con il 53,6% delle preferenze. Il sondaggio registrerebbe per il candidato presidente della Regione per il centrosinistra, Pasquale Tridico, il 45,3%, e per il candidato presidente per Democrazia Sovrana Popolare Francesco Toscano l’1,1%. “Il voto di lista – spiega inoltre Pagnoncelli al Corriere della Sera – vede una battaglia testa a testa per il primo posto tra Fratelli d’Italia (stimata al 16,6%) e Forza Italia (16%). Nel centrodestra si segnala il rischio netto di contrazione dei consensi della Lega, che nelle elezioni precedenti aveva ottenuto l’8,% e oggi è stimata al 3,6%, Complessivamente la coalizione di centrodestra è stimata al 54,5 all’incirca un punto in meno rispetto alle elezioni precedenti. Nella coalizione che sostiene Tridico al primo posto – prosegue il sondaggio – troviamo il Pd con il 15%, seguito dal Movimento 5 Stelle stimato al 10%, in crescita rispetto alle Regionali precedenti. Complessivamente le forze del campo largo potrebbero ottenere il 44%, qualcosa in più rispetto alle consultazioni di quattro anni fa”. Infine – osserva Pagnoncelli – “richiesti di indicare un presumibile vincitore i nostri intervistati non hanno molti dubbi: il 45% indica Occhiuto, il 17% Tridico, mentre il 36% non sa esprimersi. Il risultato, in questo caso, sembra segnato: la vittoria di Occhiuto è molto probabile. Si tratterà naturalmente di verificare l’impatto delle ultime settimane di campagna”.

Esito confermato ma con percentuali diversi arriva invece da Swg, istituto di rilevazione peraltro ritenuto non vicino al centrodestra: secondo il sondaggio Swg, comunicato sui social dal presidente uscente, la distanza tra Occhiuto, candidato di centrodestra e lo sfidante di centrosinistra Pasquale Tridico sarebbe di almeno 20 punti percentuali. Roberto Occhiuto, infatti si attesterebbe su una percentuale tra il 57 e il 61%, nettamente indietro Pasquale Tridico con una forbice fra il 38% ed il 42%. Per il terzo competitore in corsa, Francesco Toscano, la rilevazione indica una forbice tra lo 0 e il 2%. Il sondaggio Swg è stato realizzato tra il 11 e il 17 settembre su un campione di mille persone rappresentative del corpo elettorale calabrese. (c. a.)

