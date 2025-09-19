Si legge in: 1 minuto
Regionali, Bonaccini: «Marche contendibili, Calabria e Veneto vedremo»
Il presidente del Pd, interviene nel corso del botta e risposta con Giovanni Donzelli
Pubblicato il: 19/09/2025 – 21:00
ROMA «Le Marche sono contendibili, Calabria e Veneto vedremo». Stefano Bonaccini, presidente del Pd, nel corso del botta e risposta con Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi, a Fenix, la festa del movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Alla reazione del pubblico, che si solleva, ha risposto Donzelli: «Almeno vedremo lasciateglielo dire».
