Ultimo aggiornamento alle 21:00
Regionali, Bonaccini: «Marche contendibili, Calabria e Veneto vedremo»

Il presidente del Pd, interviene nel corso del botta e risposta con Giovanni Donzelli

Pubblicato il: 19/09/2025 – 21:00
ROMA «Le Marche sono contendibili, Calabria e Veneto vedremo». Stefano Bonaccini, presidente del Pd, nel corso del botta e risposta con Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi, a Fenix, la festa del movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Alla reazione del pubblico, che si solleva, ha risposto Donzelli: «Almeno vedremo lasciateglielo dire». 

