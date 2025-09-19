Skip to main content

Scontro Caputo-Orrico sui sondaggi: «Prepari qualche Maalox in vista del 6 ottobre»

Il candidato nelle lista “Occhiuto Presidente”: «Continua a inventare complotti, supportata da Comitati fantozziani pro-Tridico»

«La sindrome da accerchiamento di alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle è davvero incredibile. La parlamentare Laura Orrico si inventa complotti contro la propria parte politica. Tutti i sondaggi realizzati fino ad oggi – da decine di istituti, analisti, televisioni nazionali, siti e società demoscopiche – confermano un ampio margine tra i due candidati alla presidenza della Regione Calabria, Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico. Eppure, Orrico continua a inventare complotti, supportata da Comitati fantozziani pro-Tridico, come se il mondo intero fosse contro di lei». Così Pierluigi Caputo, vicepresidente del Consiglio della Regione Calabria e candidato per la lista Occhiuto Presidente, in risposta all’affondo della deputata del M5S che aveva parlato di Swg come di «un istituto pagato dalla Regione». Per Caputo «le sue dichiarazioni risultano ridicole e lasciano il tempo che trovano. La parlamentare del Movimento 5 Stelle farebbe bene a risparmiare energie e a prepararsi con qualche Maalox in vista del 6 ottobre, piuttosto che perdere tempo in fantasiose teorie complottiste».

