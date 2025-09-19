Si legge in: 1 minuto
Università della Calabria, lunedì 22 settembre il benvenuto alle matricole con Brunori
Il rettore dell’Unical Leone: daremo insieme il via al vostro primo anno all’Università della Calabria
Pubblicato il: 19/09/2025 – 9:11
COSENZA «Care matricole, si parte! Per dare insieme il via al vostro primo anno all’Università della Calabria, vi aspetto lunedì 22 settembre alle 17:30 all’Anfiteatro Unical, davanti al Tau, alla fine del ponte Bucci. Sarà l’occasione per darvi il benvenuto di persona. Con me ci sarà anche il nostro straordinario cantautore Dario Brunori, prossimo laureato Unical, che magari ci regalerà qualche nota musicale per rendere questo inizio ancora più speciale». Lo scrive sui social il rettore dell’Università della Calabria, Nicola Leone.
