USIC Calabria esprime gratitudine ai carabinieri per la brillante operazione nel contrasto alle coltivazioni illegali

REGGIO CALABRIA L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – Segreteria della Calabria desidera esprimere il proprio più profondo apprezzamento e gratitudine ai militari della Compagnia Carabinieri di Bianco, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria e dall’8° Nucleo Elicotteri, per la recente e significativa operazione condotta sulle pendici dell’Aspromonte, che ha portato alla scoperta di una vasta piantagione di canapa indiana nelle campagne di Samo.

L’individuazione e la successiva distruzione di circa 10.000 piante, pronte per la raccolta, rappresentano un colpo importante inferto alle attività criminali che tentano di alimentare il mercato degli stupefacenti nella provincia reggina e nelle aree limitrofe. Un risultato che si inserisce in una strategia di più ampio respiro, che negli ultimi mesi ha già consentito di scoprire e sequestrare numerose piantagioni illegali, sottraendo ingenti profitti alla criminalità organizzata.

L’USIC Calabria intende sottolineare come tali successi siano frutto dell’instancabile impegno quotidiano, della professionalità e del sacrificio che i Carabinieri mettono in campo in ogni operazione, spesso in condizioni difficili e rischiose. Il loro lavoro rappresenta una garanzia di sicurezza e legalità per i cittadini e un presidio fondamentale a difesa del territorio calabrese.

A nome dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri, rinnoviamo la nostra riconoscenza a tutte le donne e gli uomini dell’Arma che, con dedizione e senso del dovere, continuano a contrastare con fermezza ogni forma di attività illecita, rafforzando il legame di fiducia con la collettività e contribuendo a costruire un futuro più sicuro e libero dalle infiltrazioni criminali, ha dichiarato il Segretario Regionale Generale Aggiunto Francesco Sparta’.