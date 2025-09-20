A “Sciabaca” il primo confronto tra i candidati Occhiuto e Tridico. La diretta su Corriere della Calabria e L’altro Corriere Tv

faccia a faccia

SOVERIA MANNELLI Libri che intrecciano storie, idee, persone e territori. Libri come fili di una rete da pesca che, nella sua trama, abbraccia pensieri divergenti mettendoli in dialogo. E libri, idee e parole sono gli elementi che annodano “Sciabaca”, il festival culturale che Rubbettino organizza a Soveria Mannelli dal 18 al 27 settembre e che quest’anno spegne dieci candeline. Un decennale d’eccezione, con eventi di grande livello, che avrà il suo clou nel primo dibattito di sabato 20 settembre alle 15, curato dall’Associazione Italiana Editori, e che vedrà i due candidati alla presidenza della Regione Calabria, Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico, confrontarsi sui temi del libro e della lettura.

Il confronto è moderato da Francesco Verderami, editorialista del Corriere della Sera. Temi tutt’altro che marginali in una regione come la Calabria, che registra tra gli indici di lettura più bassi d’Italia e una forte emigrazione intellettuale: un fenomeno che rende i territori non solo più poveri dal punto di vista demografico, ma anche da quello dei servizi, delle opportunità e delle risorse umane.

Il confronto sarà condiviso sul profilo Facebook del Corriere della Calabria e trasmesso su L’altro Corriere TV canale 75 del digitale terrestre. Si ringrazia Florindo Rubbettino e la Rubbettino Editore per la disponibilità alla diffusione dell’evento. (redazione@corrierecal.it)

