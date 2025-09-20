Cosenza calcio: settimana da soap opera, oggi si gioca a Caserta – PROBABILI FORMAZIONI

sfida rossoblù

COSENZA Prima della Casertana, c’è stato il solito Cosenza. E come ogni settimana che si rispetti, anche questa – iniziata con una polemica e chiusa con una conferenza stampa semivuota – è scivolata via tra veleni, dichiarazioni, retromarce e un copione che ormai conoscono anche i tabelloni pubblicitari del “Marulla”.

In attesa del fischio d’inizio al “Pinto” (ore 17.30), il campo è stato l’ultimo pensiero in casa rossoblù. A dominare la scena, ancora una volta, è stata la solita, immancabile tensione tra la proprietà e il resto del mondo cosentino: tifosi, sindaco, giornalisti. Nessuno escluso.

Tutto ha avuto inizio domenica scorsa con quelle dichiarazioni improvvide di Eugenio Guarascio a una tv siciliana, in cui – tra un passaggio sulle trattative di cessione e uno sul “modello Catania” – ha pensato bene di giustificare gli spalti vuoti del “Marulla” con un: «Sono tutti al mare».

Battuta o convinzione reale, ha comunque acceso la miccia.

A provare a rimettere insieme i pezzi ci ha pensato il nuovo direttore generale Salvatore Gualtieri, che ha incontrato i rappresentanti del tifo organizzato. Tentativo lodevole ma vano: le curve hanno confermato la linea dura e il boicottaggio dello stadio fino a quando Guarascio sarà in sella. Gualtieri ha allora chiesto un incontro al sindaco Franz Caruso, che ha cortesemente declinato.

La scena, dopo l’annuncio – apparso tardivo e furbo – della riapertura delle curve, si è quindi spostata direttamente a Palazzo dei Bruzi, dove alcuni rappresentanti della curva Nord sono stati ricevuti dal primo cittadino, il quale, concludendo l’incontro, ha usato parole nette: «Frattura insanabile tra club rossoblù e comunità». E poi, il sì a una grande assemblea pubblica con i tifosi.

Da qui, la risposta, ieri, del patron in una nota. Guarascio ha sottolineato il suo massimo rispetto per la città e i tifosi (che però da tempo gli imputano l’esatto contrario), ha parlato di minacce ricevute da una frangia del tifo, e ha detto di essere disponibile a cedere il club, ma solo davanti a sindaco e tifosi. Con un’aggiunta: «Chi vuole acquistare, formalizzi un’offerta pubblicamente». Il primo ad esporsi è stato Alfredo Citrigno, che già in passato si era detto interessato all’acquisizione della società. «Pronto a partecipare all’incontro pubblico chiesto da Guarascio, quantizzi le quote», ha fatto sapere l’imprenditore cosentino.

Nel frattempo, il clima intorno alla squadra resta quello di un film in bianco e nero: città e giornalisti in protesta, conferenze semideserte.

Oggi si gioca: Garritano torna, Buscè vuole continuità

Eppure oggi si gioca, e almeno al “Pinto” i tifosi silani saranno tantissimi. Contro una Casertana agguerrita, Antonio Buscè vuole continuità dopo il bel successo contro il Catania. In conferenza ieri ha parlato con lucidità, a dispetto delle sedie quasi tutte vuote per la protesta dei giornalisti. Rientra Garritano dopo due giornate di squalifica, mentre Begheldo non ci sarà per un problema alla caviglia. Qualche altro piccolo problema fisico di alcuni calciatori potrebbe portare l’allenatore rossoblù a cambiare qualcosa rispetto alla sfida contro il Catania. (f.v.)

Le probabili formazioni

CASERTANA (4-3-3): De Lucia; Oukhadda, Kontek, Bacchetti, Liotti; Toscano, Pezzella, Leone; Kallon, Vano, Bentivegna. All.: Coppitelli

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, D’Orazio; Garritano, Langella, Kouan; Florenzi, Ricciardi; Mazzocchi. All.: Buscè

