Crotone, sfida al Siracusa in un clima non semplice – PROBABILI FORMAZIONI

CROTONE A poche ore dalla sfida contro il Siracusa, valida per la quinta giornata del girone C di Serie C, il Crotone prova a isolarsi dal rumore esterno e concentrarsi sul campo. Il fischio d’inizio è previsto oggi alle 17:30 allo Scida, dove i rossoblù ospiteranno l’ultima in classifica. Ma il clima attorno alla società non è dei più sereni.

La settimana è stata segnata dalla notizia dell’amministrazione giudiziaria disposta dal Tribunale di Catanzaro nei confronti della società Fc Crotone. Un provvedimento che ha inevitabilmente catalizzato l’attenzione anche nel ritiro della squadra. A fare chiarezza è stato lo stesso mister Lamberto Longo, che ha voluto esprimere pieno sostegno ai vertici del club.

«Esprimiamo solidarietà e vicinanza alla proprietà e alla direzione generale – ha dichiarato Longo – perché ci hanno sempre messi nelle condizioni migliori per lavorare. Chi è arrivato da poco è rimasto sorpreso dalla notizia, e chi come me è qui da oltre un anno lo è stato ancora di più: il clima che questa società fa vivere ai propri dipendenti è limpido e sereno».

Dalle vicende extracalcistiche al campo, dove il tecnico ha richiamato l’attenzione dei suoi su un match da affrontare con determinazione, senza farsi condizionare dalla classifica dell’avversario.

«Il Siracusa è ultimo a zero punti, ma ha sempre messo in difficoltà chi ha affrontato. È una squadra imprevedibile, con un centrocampo dinamico e capace di creare confusione tra le linee. Serve una prestazione ad alto livello, senza pensare che la gara sia facile solo per la loro posizione in classifica».

Sul piano delle scelte, il Crotone arriva al match con tutti i giocatori a disposizione. Longo ha lasciato intendere che potrebbero esserci rotazioni, vista anche la settimana intensa che attende i rossoblù: tre partite in sette giorni, con la trasferta di mercoledì contro l’Atalanta Under 23 già all’orizzonte.

«Voglio dare continuità, ma alcuni cambi potrebbero esserci già domani. Chi subentrerà dovrà giocare per meritarsi una maglia da titolare nella prossima gara. In questo campionato livellato verso l’alto, bisogna lottare in ogni partita: noi dovremo essere più affamati del Siracusa».

Il tecnico ha sottolineato anche i segnali positivi arrivati dalle prime uscite stagionali: il gruppo, profondamente rinnovato rispetto alla scorsa stagione, ha già mostrato un’identità definita. (redazione@corrierecalit)

Le probabili formazioni

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Vinicius, Sandri; Zunno, Murano, Maggio; Gomez. All.: Longo

SIRACUSA (4-2-3-1): Bonucci; Puzone, Pacciardi, Bonacchi, Iob; Candiano, Ba; Guadagni, Limonelli, Valente; Capanni. All.: Turati

