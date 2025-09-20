‘Ndrangheta tra Lamezia e Vibo: la Dda chiude le indagini per 81 persone. Tra loro c’è anche un candidato – I NOMI
È inserito nella lista “UDC-DC” nella circoscrizione centro. Quello sgominato, secondo la Dda, è un gruppo che si occupava soprattutto di produzione e spaccio di droga. Ma non solo
CATANZARO Il pm della Dda di Catanzaro Romano Gallo ha chiuso le indagini nei confronti di 81 persone, tutti coinvolti nell’operazione ribattezzata “Artemis” che, a novembre 2024, portò all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 59 indagati in ordine ai delitti – ipotizzati – di associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, anche aggravata dalle modalità e finalità mafiose, e altri numerosi reati in materia di coltivazione, detenzione, e commercializzazione di sostanze stupefacenti. Il presunto sodalizio, secondo gli inquirenti, era operativo nei territori di Lamezia Terme e nei comuni a cavallo delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
«Clan credibile, coinvolti anche due carabinieri»
Quello sgominato con l’operazione è un «clan che si occupava soprattutto del controllo delle attività economiche dell’area del Lametino e del Vibonese, tra cui il settore boschivo e, soprattutto, la produzione e il traffico di droga, anche cocaina, grazie al controllo egemonico di questa area». «Il canale di rifornimento preferito era il Reggino e soprattutto Rosarnese mentre è stata individuata anche piantagione a Mesoraca, grazie ai rapporti con esponenti del Crotonese». Lo aveva detto, in conferenza stampa, il Procuratore ff della Dda di Catanzaro Vincenzo Capomolla, commentando il blitz. Il procuratore nel 2024 aveva parlato poi di «controllo della area di Lamezia e Vibo», ma anche della capacità di «relazionarsi con i clan del Reggino e del Crotonese. Il controllo era davvero capillare con interventi su vicende private e per ottenere vantaggi in procedimenti penali».
Il candidato
Tra gli indagati per i quali la Distrettuale antimafia di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio c’è anche Vincenzo Fulvio Attisani (cl. ’60) di Cosenza, candidato al Consiglio regionale nella lista “UDC-DC” (circoscrizione centro) per il centrodestra. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’avvocato Attisani, in concorso con Domenico Cracolici avrebbe «istruito due testimoni citati nella difesa di Mario Cracolici all’udienza del 24 gennaio 2023 innanzi al Tribunale di Lamezia Terme». Questi ultimi, infatti, avrebbero «dichiarato il falso, riferendo fatti e circostanze da loro, in realtà, non conosciuti e sicuramente non vissuti». (g.curcio@corrierecal.it)
Tutti gli indagati per i quali la Dda ha chiesto il rinvio a giudizio:
- ABBRUZZESE Giampiero Damiano (cl. ’96);
- ABBRUZZESE Mirella (cl. ’75);
- ADONE Gianluca (cl. ’74);
- ATTISANI Vincenzo Fulvio cl. ’60;
- BERLINGERI Francesco cl. ’03;
- BERLINGERI Leonardo cl. ’69;
- BERLINGERI Walter Pio Carmelo cl. ’99;
- BERTUCA Domenico, alias “Pilanca” cl. ’81;
- BERTUCA Mariagrazia cl. ’91;
- BERTUCCI Bruno cl. ’64;
- BONACCORSI Futura cl. ’90;
- BONALI Domenico Gian Luigi cl. ’69;
- BONALI Simone cl. ’98;
- BUCCAFURNO Davide cl. ’92;
- CALIGIURI Marco cl. ’85;
- CAPPELLANO Bruno cl. 68;
- CAPPELLANO Francesca cl. ’77;
- CAPPELLO Danilo cl. ’89;
- CAPPELLO Pasquale cl. ’73;
- CAPUTO Eduardo cl. ’76;
- CARCHIDI Mario cl. ‘79;
- CARUSO Simone cl. ’90;
- CASTANO’ Jonnj cl. ’72;
- CATALANO Francesco cl. ’64;
- CERRA Domenico cl. ’57;
- CIMINO Antonio cl. ’00;
- CIMINO Francesco cl. ’71:
- CIMINO Salvatore cl. 01;
- COSTA Daniel cl. ’83;
- CRACOLICI Alfredo cl. ’91;
- CRACOLICI Domenico, detto “Mimmo” cl. ’71;
- CRACOLICI Giuseppe (figlio di Domenico, cl. ‘71) cl. ’96;
- CRACOLICI Giuseppe (figlio di Renato) cl. ’02;
- CRACOLICI Loredana, detta “Lory” cl. ’79;
- CRACOLICI Mario cl. ’74;
- CRACOLICI Matteo cl. ’99;
- CRACOLICI Renato cl. ’75;
- CUNSOLO Michelangelo Gabriele cl. ’64;
- CUTRI’ Luigi cl. ’95;
- DAVID Rocco, alias “Ndi Ndi” cl. ’88;
- DE SARRO Giovambattista cl. ’84;
- DI FAZIO Pietro cl. ’91;
- FEDELE Filadelfio, alias “Delfino” cl. ’50;
- FIORINO Emmanuel cl. ’89;
- FUNDONI Vincenzo Antonio cl. ’81;
- GIAMPA’ Antonio, alias “Mongoletto” cl. ’72;
- GIAMPA’ Giovanna cl ’80;
- GUADAGNUOLO Antonio cl. ’80;
- GUERRIERI Alessandro, alias “Pistacchio” cl. ’98;
- IANNELLI Salvatore, detto “Puzzella” cl. ’99;
- MANFREDA Tommaso cl. ’60;
- MASCARO Salvatore cl. ’93;
- MASTANTUONO Moreno cl. ’71;
- MAURO Antonio cl. ’90;
- MAZZA Renato cl. ’83;
- MAZZEI Alessandro cl. ’79;
- MESSINA Francesco cl. ’90;
- MOLEA Andrea cl. ’60;
- NICOLOSI Gianluca cl. ’98;
- PAGLIUSO Antonio cl. ’89;
- PAOLILLO Francesco cl. ’58;
- PICCOLO Antonio cl. ’70;
- PUJIA Giovanni cl. ’68;
- PULICE Emmanuel cl. ’97;
- PULICE Marcello cl. ’78;
- PULICE Vincenzo cl. ’68;
- REGIO Bruno cl. ’97;
- RUGA Alessandro cl. ’89;
- SAFFIOTI Antonino cl. ’87;
- SAFFIOTI Giuseppe cl. ’93;
- SCHIPANI Carlo cl. ’97;
- SCHIPANI Giuseppe cl. ’72;
- SCICCHITANO Antonio cl. ’71;
- SECCHI Serenella cl. ’79;
- SERRATORE Danilo, alias “Pigiamino” cl. ’93;
- STELLA Massimo cl. ’75;
- TALARICO Antonio cl. ’74;
- TORCASIO Antonio, alias “Gnafifi” cl. ’75;
- TORCASIO Francesco cl. ’79;
- VESCIO Fabio cl. ’97;
- ZUNGRI Salvatore cl. ’64.