‘Ndrangheta tra Lamezia e Vibo: la Dda chiude le indagini per 81 persone. Tra loro c’è anche un candidato – I NOMI

Artemis

CATANZARO Il pm della Dda di Catanzaro Romano Gallo ha chiuso le indagini nei confronti di 81 persone, tutti coinvolti nell’operazione ribattezzata “Artemis” che, a novembre 2024, portò all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 59 indagati in ordine ai delitti – ipotizzati – di associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, anche aggravata dalle modalità e finalità mafiose, e altri numerosi reati in materia di coltivazione, detenzione, e commercializzazione di sostanze stupefacenti. Il presunto sodalizio, secondo gli inquirenti, era operativo nei territori di Lamezia Terme e nei comuni a cavallo delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.

«Clan credibile, coinvolti anche due carabinieri»

Quello sgominato con l’operazione è un «clan che si occupava soprattutto del controllo delle attività economiche dell’area del Lametino e del Vibonese, tra cui il settore boschivo e, soprattutto, la produzione e il traffico di droga, anche cocaina, grazie al controllo egemonico di questa area». «Il canale di rifornimento preferito era il Reggino e soprattutto Rosarnese mentre è stata individuata anche piantagione a Mesoraca, grazie ai rapporti con esponenti del Crotonese». Lo aveva detto, in conferenza stampa, il Procuratore ff della Dda di Catanzaro Vincenzo Capomolla, commentando il blitz. Il procuratore nel 2024 aveva parlato poi di «controllo della area di Lamezia e Vibo», ma anche della capacità di «relazionarsi con i clan del Reggino e del Crotonese. Il controllo era davvero capillare con interventi su vicende private e per ottenere vantaggi in procedimenti penali».

Il candidato

Tra gli indagati per i quali la Distrettuale antimafia di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio c’è anche Vincenzo Fulvio Attisani (cl. ’60) di Cosenza, candidato al Consiglio regionale nella lista “UDC-DC” (circoscrizione centro) per il centrodestra. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’avvocato Attisani, in concorso con Domenico Cracolici avrebbe «istruito due testimoni citati nella difesa di Mario Cracolici all’udienza del 24 gennaio 2023 innanzi al Tribunale di Lamezia Terme». Questi ultimi, infatti, avrebbero «dichiarato il falso, riferendo fatti e circostanze da loro, in realtà, non conosciuti e sicuramente non vissuti». (g.curcio@corrierecal.it)

Tutti gli indagati per i quali la Dda ha chiesto il rinvio a giudizio: