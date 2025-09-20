Sabato propizio per Crotone e Cosenza: pitagorici 2-0 sul Siracusa, pari dei Lupi a Caserta

calcio serie c

Il turno del sabato arride a Crotone e Cosenza e nel girone C della Serie C: i due team rossoblù calabresi, rispettivamente vincono in casa contro il Siracusa e pareggiano a Caserta. Se i Lupi rispondono poco dopo il quarto d’ora del secondo tempo con Garritano (rientrato dopo la squalifica) al vantaggio dei campani (Kallon al 35′ pt), i pitagorici allo Scida la sbloccano nei 15 minuti finali: prima Cargnelutti al 76′ poi Gòmez all’82’. Le due squadre ora si preparano al meglio al turno infrasettimanale: il Crotone a Bergamo per la sfida contro l’Atalanta U23 e il Cosenza al San Vito Marulla contro il Giugliano.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato