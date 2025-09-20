Si legge in: 1 minuto
Tennis femminile, il circolo di Lamezia trionfa a Paola e ottiene la promozione in Serie C
La soddisfazione del maestro Raffaele La Scala: «Per noi un grande motivo di orgoglio, portiamo in alto il nostro nome»
LAMEZIA TERME Grandissima prestazione delle atlete del Circolo Tennis Lamezia che, guidate dal maestro Raffaele La Scala, si impongono con una prestazione superlativa fuoricasa contro il Tennis School Paola B ottenendo così la promozione in serie C. In campo le atlete Lucia Saturno, Federica La Grotteria, Rebecca Ceccani e Pamela Araya Crignola Marisol. Questo invece lo score degli incontri, Federica Muraca batte in tre set (6/3 6/1 7/5) la paolana Azzara mentre Araya liquida con un perentorio 6/0 6/1 l’altra paolana Sabrina Sbano conquistando meritatamente la serie C: «Per noi un grande motivo di orgoglio» commenta il maestro La Scala, portando in alto il nome del Circolo Tennis Lamezia in tutta la Calabria.
