Travolto da un’auto a 7 anni, dolore nel Vibonese per la morte del piccolo Mattia Restuccia

la tragedia

È morto il piccolo Matteo Restuccia, il bambino di 7 anni travolto sabato scorso ad Adria, in Veneto. La famiglia è originaria di Joppolo, nel Vibonese, dove la comunità è sotto shock per la tragica notizia arrivata nelle scorse ore. L’incidente è avvenuto il 14 settembre, quando un 70enne alla guida di un’auto ha travolto il bambino che stava attraversando la strada insieme alla madre. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato senza patente e con il veicolo non assicurato. Le condizioni erano subito apparse grave, tanto da far trasferire il piccolo all’ospedale di Padova, dove è morto nelle scorse ore. Sia la comunità di Joppolo che quella di Adria, dove si terranno i funerali, si sono unite al profondo dolore della famiglia.

