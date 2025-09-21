Dolore a Cosenza, scomparsi due giovani tifosi: il messaggio del club rossoblù

il lutto

COSENZA La comunità rossoblù piange la scomparsa di due giovani tifosi, Guglielmo Gualtieri e Samuele Cerbelli, venuti a mancare prematuramente lasciando un grande vuoto tra familiari, amici e in tutti coloro che li conoscevano. Entrambi erano accomunati dall’amore per il Cosenza Calcio, passione che li ha accompagnati fino alla fine. Il club silano ha voluto dedicare loro un pensiero toccante sui propri canali ufficiali: «Due appassionati tifosi rossoblù strappati, troppo presto, alla vita ed ai Loro affetti più cari. Alle rispettive Famiglie va il nostro forte, sincero ed amichevole abbraccio. Il ricordo di Guglielmo Gualtieri e di Samuele Cerbelli resterà fermo nei nostri cuori e, ne siamo certi, nei cuori di chi ha avuto modo di conoscerli, di volergli bene e di stargli accanto. Che la terra Vi sia lieve. Lupi per l’eternità».

