Catanzaro–Juve Stabia, via alla prevendita per la sfida del 26 settembre al “Ceravolo”

CATANZARO Archiviata con soddisfazione la buona prestazione offerta a Reggio Emilia, il Catanzaro non ha tempo per fermarsi: è già tempo di pensare al prossimo appuntamento in campionato. Venerdì 26 settembre 2025, con fischio d’inizio alle ore 20:30, allo stadio “Nicola Ceravolo” andrà in scena US Catanzaro-Juve Stabia, match valido per la quinta giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

In vista dell’atteso confronto, l’Us Catanzaro 1929 ha reso note le modalità di vendita dei tagliandi. Come sempre, la società invita i tifosi a evitare lunghe attese ai botteghini il giorno della gara, privilegiando l’acquisto anticipato attraverso i canali ufficiali: sul portale TicketOne, oppure presso le rivendite autorizzate distribuite su tutto il territorio nazionale.

La prevendita prenderà il via ufficialmente oggi, lunedì 22 settembre alle ore 15, e proseguirà anche nei giorni successivi con l’apertura del botteghino dello stadio nelle seguenti fasce orarie: Mercoledì 24 settembre: ore 15:00–18:00; Giovedì 25 settembre: ore 10:00–18:00; Venerdì 26 settembre (giorno gara): dalle ore 12:00 fino all’inizio del match.

Prezzi e categorie

I prezzi variano a seconda del settore e delle fasce di età, con riduzioni previste per over 65, ragazzi, donne e bambini nati dopo il 1° gennaio 2014. I biglietti partono da 17,50 euro per le Curve, fino a un massimo di 60,00 euro per la Tribuna Centrale Superiore o Inferiore, con possibilità di acquistare tagliandi ridotti e junior.

Ecco una panoramica dei principali prezzi:

Curva Est (ospiti) e Curva Ovest : €17,50 intero – €14,00 ridotto – €7,50 junior

: €17,50 intero – €14,00 ridotto – €7,50 junior Distinti : €29,00 intero – €23,00 ridotto – €12,00 junior

: €29,00 intero – €23,00 ridotto – €12,00 junior Tribuna Laterale Est/Ovest : €40,00 intero – €32,00 ridotto – €16,50 junior

: €40,00 intero – €32,00 ridotto – €16,50 junior Tribuna Centrale Sup./Inf.: €60,00 intero – €48,00 ridotto – €24,00 junior

Accessibilità e limitazioni

Anche per questa partita è previsto l’accreditamento riservato alle persone con disabilità, disponibile a partire dalle ore 15:00 del 22 settembre, attraverso la compilazione dei moduli pubblicati sul sito ufficiale del club. Il tutto è riservato a chi ha completato la fase di pre-accreditamento e ha già ricevuto da TicketOne il relativo codice per la stampa del biglietto.

Al momento, la vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Napoli è sospesa, in attesa delle decisioni da parte delle autorità competenti in materia di ordine pubblico. I dettagli relativi alla vendita del settore ospiti (Curva Est) saranno dunque comunicati successivamente. (redazione@corrierecal.it)

