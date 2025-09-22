Da Lamezia a Cosenza: Comunità Progetto Sud in sciopero per la Palestina

l’evento

LAMEZIE TERME Comunità Progetto Sud ETS (fondata da don Giacomo Panizza, ndr) aderisce allo sciopero nazionale di oggi, 22 settembre 2025, in segno di solidarietà con il popolo palestinese e per richiamare l’attenzione su una crisi umanitaria che non può lasciarci indifferenti. «Alcuni di noi – riporta una nota – interromperanno le attività per partecipare direttamente allo sciopero e alla manifestazione che si terrà a Cosenza – Piazza Loreto, ore 17:30. Altri invece, che non possono lasciare scoperti i servizi considerata la loro alta funzione sociale, hanno deciso di esprimere comunque un gesto di solidarietà, devolvendo una quota simbolica delle ore lavorate a sostegno degli aiuti umanitari. Ognuno è libero di scegliere se e come partecipare. Ciò che conta è non restare indifferenti e continuare a costruire insieme percorsi di pace e giustizia. Stay human, Stop Genocide».

