Cosenza, resistenza a pubblico ufficiale: assolta Angelina Presta

la sentenza

COSENZA Il tribunale di Cosenza ha assolto perché il fatto non sussiste Angelina Presta (Difesa dall’avvocato Mario Scarpelli) cugina di Andrea Rudisi, perché nel novembre del 2020 – secondo l’accusa – avrebbe impedito l’arresto del parente. In particolare, l’imputata avrebbe opposto resistenza prima incatenandosi all’ingresso dell’appartamento dove viveva Rudisi e poi tentando di introdursi nell’auto delle forze dell’ordine. Il pm aveva chiesto la condanna ad un anno di reclusione. (f.b.)

