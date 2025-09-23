Si legge in: 1 minuto
Cosenza, resistenza a pubblico ufficiale: assolta Angelina Presta
La donna accusata di essersi opposta all’arresto, da parte delle forze dell’ordine, di Andrea Rudisi
Pubblicato il: 23/09/2025 – 10:11
COSENZA Il tribunale di Cosenza ha assolto perché il fatto non sussiste Angelina Presta (Difesa dall’avvocato Mario Scarpelli) cugina di Andrea Rudisi, perché nel novembre del 2020 – secondo l’accusa – avrebbe impedito l’arresto del parente. In particolare, l’imputata avrebbe opposto resistenza prima incatenandosi all’ingresso dell’appartamento dove viveva Rudisi e poi tentando di introdursi nell’auto delle forze dell’ordine. Il pm aveva chiesto la condanna ad un anno di reclusione. (f.b.)
