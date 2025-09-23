Skip to main content

23/09/2025 – 14:19
la sentenza

Scalea, il sindaco Mario Russo resta in carica: respinto il ricorso di Perrotta

Il tribunale di Paola ha confermato l’elezione del primo cittadino, accogliendo le tesi difensive degli avvocati Morcavallo, Longo e Gentile

Pubblicato il: 23/09/2025 – 14:19
PAOLA Il Tribunale di Paola, con sentenza del 22 settembre 2025, ha rigettato il ricorso proposto da Giacomo Perrotta, candidato a sindaco di Scalea contro Mario Russo, sindaco eletto, che, quindi, resta stabilmente nella carica.
Il Tribunale ha accolto integralmente le tesi difensive svolte dall’avvocato Oreste Morcavallo nell’interesse del Comune e dagli avvocati Fabio Longo e Giancarlo Gentile per Russo, ritenendo l’insussistenza della causa di incandidabilità in capo al sindaco di Scalea, poiché il reato ascritto a quest’ultimo non è più previsto dalla legge come reato. Il ricorrente è stato condannato, pure, al rimborso delle spese giudiziali.
«Di particolare interesse la sentenza – ha commentato l’avvocato Morcavallo – perché per la prima volta affronta l’incidenza dell’abolizione del reato di abuso d’ufficio sulla legge Severino, che deve intendersi modificata ope legis nella previsione delle cause di incandidabilità».

