Centrodestra, è ufficiale: la premier Meloni con Tajani e Salvini il 30 settembre a Lamezia per Occhiuto
Confermata l’anticipazione del Corriere della Calabria sulla presenza dei leader di FdI, Fi e Lega. Occhiuto: «Nuova pagina per il Sud»
LAMEZIA TERME “Giorgia in Calabria! Un pomeriggio che scriverà una nuova pagina per il Sud. 30 settembre ore 16.00. Corso Numistrano a Lamezia Terme”. Lo scrive sui social il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ricandidato presidente per il centrodestra, confermando l’anticipazione del Corriere della Calabria sabato. Con la premier Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, anche i vicepremier Antonio Tajani (leader di Forza Italia) e Matteo Salvini (leader della Lega), il segretario di Noi Moderati Maurizio Lupi, il segretario dell’Udc Antonio De Poli e il presidente di Sud Chiama Nord Laura Castelli. (c. a.)
