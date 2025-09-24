Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:48
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

lo sprint per le regionali

Centrodestra, è ufficiale: la premier Meloni con Tajani e Salvini il 30 settembre a Lamezia per Occhiuto

Confermata l’anticipazione del Corriere della Calabria sulla presenza dei leader di FdI, Fi e Lega. Occhiuto: «Nuova pagina per il Sud»

Pubblicato il: 24/09/2025 – 16:28
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Centrodestra, è ufficiale: la premier Meloni con Tajani e Salvini il 30 settembre a Lamezia per Occhiuto

LAMEZIA TERME “Giorgia in Calabria! Un pomeriggio che scriverà una nuova pagina per il Sud. 30 settembre ore 16.00. Corso Numistrano a Lamezia Terme”. Lo scrive sui social il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ricandidato presidente per il centrodestra, confermando l’anticipazione del Corriere della Calabria sabato. Con la premier Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, anche i vicepremier Antonio Tajani (leader di Forza Italia) e Matteo Salvini (leader della Lega), il segretario di Noi Moderati Maurizio Lupi, il segretario dell’Udc Antonio De Poli e il presidente di Sud Chiama Nord Laura Castelli. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Centrodestra
Elezioni regionali
Forza Italia
FRATELLI D’ITALIA
GIORGIA MELONI
In evidenza
LEGA
MATTEO SALVINI
MELONI
OCCHIUTO
REGIONALI
SALVINI
tajani
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x