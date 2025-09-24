Il Crotone non si ferma, exploit esterno contro l’Atalanta Under 23

calcio serie C

LAMEZIA TERME Il Crotone non si ferma più. Dopo la bella vittoria casalinga contro il Siracusa, la squadra di mister Emilio Longo conferma il suo ottimo momento superando 2-1 l’Atalanta Under 23 in trasferta nel turno infrasettimanale di Serie C. Un successo prezioso, costruito con personalità e qualità, che permette ai rossoblù di allungare la propria striscia positiva e restare agganciati al treno delle prime. Il Crotone approccia il match con la giusta mentalità e già nel primo tempo crea le premesse per mettere in difficoltà l’Atalanta U23. Le occasioni non mancano: Gomez, Zunno e Murano si rendono pericolosi, mentre la difesa rossoblù regge bene l’impatto con gli attacchi bergamaschi, in particolare con Andreoni provvidenziale in chiusura su Misitano. Dalla parte opposta, la squadra di Longo mostra un gioco fluido e dinamico: Sandri e Maggio ispirano, mentre Zunno è un’autentica spina nel fianco sulla fascia. Proprio da lui nasce una delle prime grandi chance, con un tiro al volo che sfiora il palo. La prima frazione si chiude sullo 0-0, ma il Crotone ha già dato segnali importanti. Nella ripresa il Crotone accelera. Al 71’ la squadra di Longo sblocca il risultato con una grande giocata in verticale: Sandri pesca Zunno con un passaggio millimetrico, il numero 96 entra in area, rientra sul sinistro e batte Vismara con un preciso tiro a giro. Un gol meritato per l’esterno, tra i migliori in campo. L’Atalanta U23 non ci sta e reagisce con determinazione: al 78’ arriva il pareggio grazie a un inserimento perfetto di Berto, che finalizza di testa un bel suggerimento di Cortinovis. Ma il Crotone ha il merito di non scomporsi e, anzi, si riversa in avanti con decisione. Dopo un’occasione clamorosa fallita da Gomez all’86’, è lo stesso capitano a trovare il gol vittoria un minuto più tardi. Un guizzo da leader che vale tre punti pesantissimi. Nel finale i rossoblù difendono il vantaggio con ordine e compattezza, senza concedere vere occasioni agli avversari. Il triplice fischio sancisce una vittoria importante, che certifica la crescita del gruppo guidato da mister Longo. Il Crotone dimostra ancora una volta maturità, equilibrio tattico e capacità di reagire anche nei momenti complicati del match. Con questo successo, la formazione calabrese consolida la propria posizione in classifica e continua a correre con fiducia. Il doppio successo contro Siracusa e Atalanta U23 è un segnale forte: il Crotone c’è, è in forma e ha tutta l’intenzione di restare in alto. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

ATALANTA U23: Vismara; Guerini, Comi, Navarro (43’st Camara); Bergonzi, Pounga (23’st Pounga), Levak, Ghislandi (13’pt Berto); Cortinovis (43′ Papadopoulos), Vavassori; Misitano (1’st Cissè). A disp. : Torriani, Sassi, Plaia, Manzoni, Bono, Tornaghi, Leandri, Colombo, Mencaraglia, Lonardo. All. Bocchetti

CROTONE: Merelli; Andreoni, Berra, Di Pasquale (6’st Cargnelutti), Groppelli; Gallo (21’st Vinicius), Sandri; Zunno (37’st Stronati), Gomez, Maggio (1’st Piovanello); Murano (37’st Perlingieri). A disp.: Martino, Sala, Leo, Marazzotti, Guerra, Calvano, Cocetta, Vrenna, Bruno. All. Longo

ARBITRO: Di Mario di Ciampino

MARCATORI: 25’st Zunno (C), 33’st Berto (A), 42’st Gomez (C)

NOTE: Ammoniti Guerini (A), Di Pasquale (C)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato