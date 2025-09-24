In Basilicata con oltre 3 kg di cocaina e una pistola: arrestati 3 calabresi

l’operazione

Agenti della Squadra Mobile di Matera e della Sezione investigative specializzata criminalità organizzata di Potenza hanno arrestato due uomini e una donna, di età compresa tra i 32 e 35 anni, tutti residenti nella provincia di Cosenza, ritenuti responsabili in concorso dei reati di detenzione di cocaina e detenzione e porto illegale di arma clandestina con relativo munizionamento. L’operazione è scattata durante un servizio di osservazione e pedinamento condotto dagli agenti lungo l’autostrada A2, dove sono stati fermati i due veicoli. Gli agenti, insospettiti dalle due auto in transito, con l’ausilio del personale della Sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina (Salerno), hanno proceduto al loro controllo, identificando i tre soggetti che erano a bordo, successivamente arrestati. Le perquisizioni personali e veicolari hanno portato al ritrovamento di un ingente quantitativo di cocaina pari a 3,5 kg oltre ad una pistola semiautomatica, con matricola abrasa, carica con 8 proiettili. Si tratta del più grosso sequestro di cocaina effettuato in Basilicata: il quantitativo, immesso sul mercato, avrebbe fruttato ai malviventi un provento di oltre mezzo milione di euro. Su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, all’esito del giudizio di convalida, i due uomini sono stati sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere, mentre per la donna sono scattati gli arresti domiciliari da scontare nella propria abitazione. (LaPresse)

