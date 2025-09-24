Minaccia una parente e viola gli obblighi della sorveglianza speciale, arrestato a Paola

ai domiciliari

PAOLA Nella mattinata di lunedì 22 settembre gli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Paola (nella foto) hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un trentaseienne residente nel vibonese che – violando gli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale alla quale era sottoposto – si era recato nel Comune di Paola. L’operazione di polizia giudiziaria trae spunto dal racconto di una giovane donna che esasperata dalle gravi e reiterate minacce poste in essere dall’arrestato ha deciso di rivolgersi alla Polizia di Stato. La vittima ha confidato agli agenti di aver subito in più occasioni minacce di morte manifestate nei suoi confronti da un pluripregiudicato del Vibonese con il quale intrattiene un rapporto di parentela, il quale le avrebbe preannunciato di raggiungerla per concretizzare le minacce. A seguito di specifici servizi posti in essere per scongiurare questi propositi criminali, il personale della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza del centro del Tirreno cosentino ha rintracciato e bloccato l’uomo per le vie cittadine di Paola. Da successivi controlli è risultato che il 36enne è stato denunciato innumerevoli volte poiché resosi responsabile di reati contro la persona e il patrimonio, nonché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza. Per questi motivi, di concerto con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola, il soggetto è stato posto in stato di arresto presso il proprio domicilio in attesa di udienza di convalida.