Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:15
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

lotta alla criminalità

Nuovi ospedali in Calabria, dal Cipess arriva il via libera alle linee guida per i controlli antimafia

Lo rende noto il sottosegretario Morelli: «L’obiettivo è rafforzare le misure di prevenzione e di vigilanza»

Pubblicato il: 24/09/2025 – 19:13
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Nuovi ospedali in Calabria, dal Cipess arriva il via libera alle linee guida per i controlli antimafia

ROMA Il Cipess ha approvato le linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture relativi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali concernenti il sistema ospedaliero della regione Calabria. Lo rende noto il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli. «Le Linee guida mirano a rafforzare misure di prevenzione e di contrasto a tentativi di infiltrazione mafiosa e vedono il pieno coinvolgimento della Struttura per la prevenzione antimafia nei compiti di impulso, indirizzo e coordinamento», spiega. «Sono previste specifiche azioni di monitoraggio sia in sede di pre-cantierizzazione sia di esecuzione delle opere, per rafforzare l’attività di prevenzione e di vigilanza nelle delicate fasi di avvio e svolgimento dei lavori nei cantieri. Un’azione che conferma l’impegno del governo su tutti i finanziamenti riguardanti le infrastrutture», conclude Morelli.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
‘ndrangheta
CALABRIA
cipess
controlli
controlli antimafia
Costruzione nuovi ospedali
governo
infiltrazioni
nuovi ospedali
ospedali in calabria
Regione Calabria
Rilevanti
Categorie collegate
Sanità
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x