Nuovi ospedali in Calabria, dal Cipess arriva il via libera alle linee guida per i controlli antimafia

lotta alla criminalità

ROMA Il Cipess ha approvato le linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture relativi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali concernenti il sistema ospedaliero della regione Calabria. Lo rende noto il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli. «Le Linee guida mirano a rafforzare misure di prevenzione e di contrasto a tentativi di infiltrazione mafiosa e vedono il pieno coinvolgimento della Struttura per la prevenzione antimafia nei compiti di impulso, indirizzo e coordinamento», spiega. «Sono previste specifiche azioni di monitoraggio sia in sede di pre-cantierizzazione sia di esecuzione delle opere, per rafforzare l’attività di prevenzione e di vigilanza nelle delicate fasi di avvio e svolgimento dei lavori nei cantieri. Un’azione che conferma l’impegno del governo su tutti i finanziamenti riguardanti le infrastrutture», conclude Morelli.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato