Ultimo aggiornamento alle 13:25
Operazione “Res Tauro”, Avviso Pubblico ringrazia magistratura e forze dell’ordine

«Plauso alla Dda di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Borrelli, e ai carabinieri del Ros per l’instancabile lavoro di indagine e contrasto alla criminalità organizzata»

Pubblicato il: 24/09/2025 – 13:25
ROMA «L’operazione antimafia “Res Tauro”, che ha portato all’arresto di 26 persone e del boss storico Giuseppe “Pino” Piromalli, rappresenta un colpo importante inferto alla cosca che da decenni condiziona la vita politica, sociale ed economica della Piana di Gioia Tauro»: inizia così la nota con cui Avviso Pubblico Calabria esprime «il nostro plauso e la nostra gratitudine alla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Borrelli, e ai Carabinieri del ROS per l’instancabile lavoro di indagine e contrasto alla criminalità organizzata».
«L’inchiesta – continuano gli attivisti – ha messo in evidenza ancora una volta la pericolosa capacità della ’ndrangheta di rigenerarsi, di infiltrarsi nel tessuto economico e sociale, negli appalti pubblici, mantenendo rapporti opachi con settori della politica e dell’amministrazione».
«In questo quadro, va ribadito con forza che chiunque scelga di impegnarsi civilmente e socialmente o di candidarsi a governare la cosa pubblica ha un obbligo morale inderogabile: stare lontano da certi ambienti, non chiedere né accettare voti dai mafiosi o da persone a loro vicino. La politica non può essere terreno di ambiguità, scorciatoie o convenienze. Il consenso deve nascere dall’impegno, dalla trasparenza e dalla credibilità, non dalla complicità con chi opprime i cittadini e saccheggia i territori» aggiunge Avviso Pubblico Calabria.
«La lotta alla mafia non è solo questione giudiziaria: è una sfida civile, culturale e politica. È responsabilità di ciascuno di noi costruire comunità libere e inclusive, dove legalità, trasparenza e giustizia siano la regola quotidiana. Avviso Pubblico Calabria ribadisce il proprio impegno al fianco delle istituzioni e della società civile, nella convinzione che solo unendo le forze si possa spezzare il dominio asfissiante delle cosche e restituire libertà e dignità ai cittadini della Piana di Gioia Tauro e di tutta la Calabria» conclude Avviso Pubblico.

