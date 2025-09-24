Pizzaiolo trova 4 monete antiche e le dona alla Soprintendenza di Cosenza

la scoperta sul tirreno

COSENZA Si chiama Mattia Belmonte, è un pizzaiolo e gestisce il suo locale a Lago, nell’entroterra del basso Tirreno Cosentino: se gli impasti sono il suo lavoro, il metal detector è la sua passione. Nei giorni scorsi aveva ritrovato una fede nuziale sulla spiaggia di Amantea, incisa per il 25esimo anno di matrimonio, con tanto di dedica interna. Dopo l’annuncio con foto su facebook («Mi farebbe piacere restituirla alla proprietaria o proprietario» ha scritto Mattia), in meno di 24 ore l’anello è stato restituito «con grande emozione» ai figli di Marcella, suo il nome inciso all’interno della fede.

Ieri per Mattia un’emozione altrettanto grande: il rinvenimento, sempre grazie al suo fedele metal detector, di 4 monete antiche del periodo magnogreco: le incisioni sono a caratteri greci e si distingue una civetta, simbolo di Atene. Si tratta, ha scritto il pizzaiolo-numismatico, di «monete di grande rilevanza storica trovate con il mio amato metal detector» che sono state oggi consegnate alla sovrintendenza di Cosenza sperando possano essere apprezzate all’interno di un museo». Naturalmente spetterà agli esperti valutarne l’autenticità, ma nell’attesa di conoscerne l’eventuale collocazione per una futura fruibilità, non resta che fare i complimenti a Matteo Belmonte per il suo invidiabile senso civico. (redazione@corrierecal.it)

