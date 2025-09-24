Un giovane liceale calabrese nella nazionale italiana campione di Subbuteo a Malta

talenti di calabria

COSENZA Sul tetto d’Europa con il Subbuteo. C’è anche un calabrese tra gli “azzurri” campioni europei di calcio da tavolo: si chiama Alessandro Siciliano, è nato a Cosenza e frequenta il primo anno di liceo scientifico.

La Nazionale di Marco Lamberti lo scorso fine settimana ha battuto a Malta la temibile Spagna, confermando il titolo del 2023 grazie a una prestazione corale cui ha dato il suo contributo anche il giovane talento cosentino nell’ottenere la medaglia d’oro a squadre under 16.

«Congratulazioni al nostro studente Alessandro Siciliano» commentano dalle Scuole Misasi, dove Alessandro frequenta la prima classe del liceo scientifico. «Siamo fieri di lui e siamo certi che questo successo sarà di ispirazione per l’intera comunità scolastica. Talento, passione e determinazione nel gioco agonistico/sportivo come nello studio. Bravo Alessandro!». (redazione@corrierecal.it)

