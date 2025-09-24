Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:01
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

talenti di calabria

Un giovane liceale calabrese nella nazionale italiana campione di Subbuteo a Malta

Calcio da tavolo, il cosentino Alessandro Siciliano sul tetto d’Europa nella categoria a squadre under 16. Battuta la Spagna e titolo bissato

Pubblicato il: 24/09/2025 – 12:19
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Un giovane liceale calabrese nella nazionale italiana campione di Subbuteo a Malta

COSENZA Sul tetto d’Europa con il Subbuteo. C’è anche un calabrese tra gli “azzurri” campioni europei di calcio da tavolo: si chiama Alessandro Siciliano, è nato a Cosenza e frequenta il primo anno di liceo scientifico.
La Nazionale di Marco Lamberti lo scorso fine settimana ha battuto a Malta la temibile Spagna, confermando il titolo del 2023 grazie a una prestazione corale cui ha dato il suo contributo anche il giovane talento cosentino nell’ottenere la medaglia d’oro a squadre under 16.
«Congratulazioni al nostro studente Alessandro Siciliano» commentano dalle Scuole Misasi, dove Alessandro frequenta la prima classe del liceo scientifico. «Siamo fieri di lui e siamo certi che questo successo sarà di ispirazione per l’intera comunità scolastica. Talento, passione e determinazione nel gioco agonistico/sportivo come nello studio. Bravo Alessandro!». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Alessandro Siciliano
calcio da tavolo
campionato europeo calcio da tavolo Malta
Campione d’Europa di Calcio da Tavolo 2025
europei calcio da tavolo 2025
europei subbuteo 2025
società
studente Scuole Misasi campione europeo subbuteo
Categorie collegate
Cosenza
Società
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x