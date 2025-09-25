Cosenza calcio, lunedì assemblea pubblica per il futuro del club: tifoseria e istituzioni a confronto

l’iniziativa

COSENZA È in programma lunedì 29 settembre alle ore 18 presso il Cinema San Nicola un’assemblea pubblica dedicata al futuro del Cosenza Calcio. Un appuntamento che si preannuncia cruciale, vista la profonda spaccatura che ormai da tempo divide la tifoseria rossoblù dalla società.

Alla riunione parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni cittadine, i vertici del club e alcuni imprenditori interessati all’acquisizione della società. L’obiettivo è chiaro: aprire un confronto diretto con i tifosi, chiamati a far sentire la propria voce e a prendere parte attivamente al destino della squadra. Negli ultimi mesi il clima attorno al Cosenza si è fatto sempre più pesante. La tifoseria organizzata chiede con forza una svolta, invocando la cessione della società. Da qui l’importanza di un incontro che vuole essere un punto di partenza per una nuova fase, capace di riportare fiducia ed entusiasmo.

“È il momento di far sentire la nostra voce”, recita lo slogan della locandina che invita la città a partecipare numerosa.

L’assemblea, come sottolineato dagli organizzatori, rappresenta un’occasione unica per ascoltare, confrontarsi e costruire insieme un percorso condiviso. Sarà anche l’opportunità per eventuali nuovi soggetti interessati ad acquisire il club di presentarsi pubblicamente e farsi avanti.

La chiamata è rivolta a tutti i tifosi: "Uniti per il futuro del Cosenza! Non mancare, il Cosenza ha bisogno di te".