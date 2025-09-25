È morto Giuseppe Valzoni, ex portiere del Cosenza calcio

la scomparsa

COSENZA È scomparso Giuseppe Valzoni, ex portiere del Cosenza Calcio, arrivato in città alla fine degli anni ’60. Nato nel 1950 in provincia di Varese, aveva difeso i pali rossoblù tra il 1969 e il 1971, collezionando 41 presenze e diventando ben presto cosentino d’adozione. Celebre per la sua agilità e per un’iconica doppia parata su rigore in un match contro l’Internapoli, ha lasciato il segno anche con le maglie di Castrovillari, Rende, Trebisacce e Morrone. Terminata la carriera da calciatore, si è dedicato con passione all’allenamento dei portieri, mettendo la sua esperienza al servizio dei giovani del territorio. (redazione@corrierecal.it)