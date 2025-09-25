Gli Usa intercettano aereo russo vicino all’Alaska

alta tensione

Il Comando di difesa aerospaziale Nordamericano (Norad) ha intercettato due bombardieri strategici russi Tu-95 e due caccia Su-35 nella Zona di identificazione della difesa aerea dell’Alaska. Lo ha reso noto l’ufficio stampa del Norad. Un aereo da rilevamento radar a lungo raggio E-3, quattro caccia F-16 e quattro aerei da rifornimento KC-135 sono stati schierati per intercettare i velivoli russi. Il comando del Norad ha chiarito che i velivoli russi si trovavano nello spazio aereo internazionale e non hanno violato i confini degli Stati Uniti o del Canada. Il Norad ha spiegato che la zona di identificazione della difesa aerea copre lo spazio aereo internazionale al di fuori dello spazio aereo nazionale e richiede l’identificazione obbligatoria di tutti gli aeromobili per motivi di sicurezza nazionale.