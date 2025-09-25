L’ex testimone di giustizia Antonino Cento denuncia sui social un’aggressione subita dal sindaco di Cittanova

l’episodio raccontato su facebook

CITTANOVA Domenico Antico, sindaco di Cittanova, nella Piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, avrebbe aggredito l’ex testimone di giustizia Antonino Cento, fondatore della cooperativa agricola “Zomaro Resort”, concessionaria di alcuni terreni in Aspromonte. Lo ha reso noto lo stesso Cento attraverso il proprio profilo Facebook, affermando di essere stato aggredito dal sindaco cittanovese poiché lo stava riprendendo con il proprio cellulare mentre era intento a controllare alcuni lavori edili in un immobile di sua proprietà. «Mi ha strappato la maglietta e ha detto che mi ammazza», ha scritto Cento, lanciando il filmato dell’aggressione sui social, subito diventato virale. Si tratta del secondo episodio che vede protagonista di una rissa Cento e gli amministratori del Comune. Lo scorso anno, infatti, Antonino Cento aveva aggredito all’interno degli uffici comunali l’ex sindaco Giuseppe Cosentino per una questione relativa ai versamenti dell’Imu da parte della cooperativa gestita dall’ex pentito, provocandogli ferite varie.

