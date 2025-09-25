Non solo Giorgia, anche Arianna Meloni e i ministri Abodi e Lollobrigida. FdI schiera il top per le Regionali

I BIG IN CAMPO

LAMEZIA TERME Fratelli d’Italia schiera tutti i propri vertici a sostegno di Wanda Ferro e delle liste di FdI alle Regionali nella coalizione che candida presidente il governatore uscente Roberto Occhiuto. Anche la responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni, sarà in Calabria, per la precisione il prossimo venerdì 3 ottobre per partecipare a due manifestazioni elettorali, insieme alla coordinatrice regionale Wanda Ferro, capolista di FdI nella circoscrizione centrale, e alla presenza di tutti i candidati al Consiglio regionale. A riferirlo è una nota. Il primo incontro con Arianna Meloni si terrà alle 11,30 nella Biblioteca comunale di Vibo Valentia (via Jan Palach). Nel pomeriggio del 3 ottobre Arianna Meloni sarà a Catanzaro, dove alle ore 16 parteciperà ad una manifestazione nella Casa delle Culture (Palazzo della Provincia – Piazza Luigi Rossi) insieme a Wanda Ferro e a Nicola Caruso, dell’esecutivo nazionale di Gioventù Nazionale. Come è ormai ufficiale, il 30 settembre la premier e leader nazionale di FdI Giorgia Meloni sarà a Lamezia con tutti i big del centrodestra a sostegno di Occhiuto: nei giorni scorsi infine FdI aveva mobilitato anche il responsabile organizzativo del partito Giovanni Donzelli, che di fatto ha aperto la campagna elettorale dei meloniani per le Regionali. Secondo quanto trapela da fonti di Fratelli d’Italia inoltre nei prossimi giorni in Calabria sono annunciati anche i ministri Abodi (1 ottobre a Crotone e Cosenza) e Lollobrigida (il 2 ottobre a Soverato), e lo stesso Donzelli. (c. a.)

