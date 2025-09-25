Valditara: «In Calabria bellezza, comunità, futuro». E oltre 800 milioni per l’edilizia scolastica – FOTO

il tour

LAMEZIA TERME «Amo la Calabria, amo questa terra meravigliosa e la sua gente straordinaria. Credo di averlo dimostrato in questi tre anni con le mie tante presenze in questa regione». Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, all’Istituto comprensivo “Borrello-Fiorentino” di Lamezia Terme, prima tappa della sua odierna visita in Calabra. «Oggi – ha aggiunto Valditara – è un momento di gioia e di grande soddisfazione, perché qui si è compiuto qualcosa di bello per questa terra e per la sua comunità. Ho visto una scuola di frontiera che si è trasformata in un polo di innovazione. Ho apprezzato moltissimo la capacità di aprire questa scuola al territorio, di mettere a disposizione la biblioteca, di unire passato e presente. Voglio sottolineare poi il successo delle lezioni di latino. Non solo risultati straordinari, ma anche una crescita nella capacità dei giovani di esprimersi correttamente in lingua italiana. Lo studio del latino ha contribuito a migliorare le competenze linguistiche. Ho visto – ha proseguito il ministro – l’uso intelligente delle risorse che qui abbiamo investito: 720.000 euro per dotare la scuola di attrezzature d’avanguardia. Ho visto ragazzi appassionati, pieni di curiosità e di voglia di apprendere. Partendo dall’esperimento, dalla realtà, dal laboratorio, arrivano alla costruzione della teoria».

Bellezza, comunità e futuro

Per Valditara «tutto questo mi dà il senso del bello, del futuro, della crescita: tre parole straordinariamente importanti. La bellezza, e la Calabria è una delle grandi terre della bellezza italiana, il futuro e la crescita, che dobbiamo assicurare a ogni giovane valorizzando i suoi talenti. Qui ci sono tanti ragazzi, non solo italiani ma anche provenienti da lontano, che ho visto sentirsi parte di una comunità. La comunità: il saper lavorare insieme attorno a valori forti. Grazie anche – ha aggiunto il ministro dell’Istruzione e del Merito – per il dono con cui questa scuola in rete ha voluto aprire la giornata: l’inno nazionale, simbolo dell’orgoglio di appartenere a una grande nazione, con una grande storia e civiltà. E allora ci sono tanti elementi per costruire insieme. Insieme: un’altra parola chiave. Insieme con i docenti, con i dirigenti scolastici insieme con il personale Ata, che svolge un ruolo fondamentale per garantire ogni giorno una scuola efficiente ai nostri ragazzi. E insieme con le famiglie, che devono essere partecipi di un grande progetto di crescita per i nostri figli. Sono davvero commosso – ha sostenuto Valditara – per essere qui oggi con voi, perché questa è la testimonianza concreta di quanto si possa fare per favorire lo sviluppo e il futuro di tanti splendidi territori italiani. Un abbraccio forte a tutti voi».

Edilizia scolastica

Un passaggio poi Valditara l’ha dedicato al tema dell’edilizia scolastica: «Abbiamo investito risorse mai viste prima per l’edilizia scolastica italiana e, nello specifico, solo qui in Calabria 820 milioni di euro. Stiamo trasformando l’edilizia scolastica del Paese. Attualmente il 25% delle scuole è interessato da percorsi di ristrutturazione e riqualificazione. Vorrei sottolineare anche i risultati straordinari che molte scuole stanno ottenendo grazie ad Agenda Sud, che in Calabria – ha concluso Valditara – ha dimostrato di funzionare molto bene. I dati Invalsi lo confermano chiaramente». (a. cant.)

