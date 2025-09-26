Si legge in: 1 minuto
designazioni serie c
Di Francesco allo Scida per Crotone-Casertana. Castellone arbitrerà Siracusa-Cosenza
Resi noti i direttori di gara della settima giornata del campionato di serie C, girone C
Pubblicato il: 26/09/2025 – 14:28
ROMA Resi noti gli arbitri della settima giornata del campionato di serie C girone C. 28/09 Benevento – Trapani arbitro: De Angeli di Milano; Casarano – Salernitana arbitro: Zago di Conegliano; Cerignola – Catania arbitro: Striamo di Salerno; Crotone – Casertana arbitro: Di Francesco di Ostia Lido (in foto); Giugliano – Sorrento arbitro: Maccarini di Arezzo; Latina – Altamura arbitro: Toro di Catania; Monopoli – Cavese arbitro: Sacchi di Macerata; Picerno – Foggia arbitro: Gauzolino di Torino; Potenza – Atalanta U23 arbitro: Mirabella di Napoli; Siracusa – Cosenza arbitro: Castellone di Napoli.
