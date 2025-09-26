Il Catanzaro va sotto 0-2, poi rimonta e trova un altro pareggio: con la Juve Stabia finisce 2-2

serie b

CATANZARO Un altro pareggio per il Catanzaro di mister Aquilani, il quindi nelle ultime cinque partite. Al Ceravolo un tempo per parte che fissa sul risultato di 2-2 l’anticipo della quinta giornata della Serie B Catanzaro-Juve Stabia. Tra i padroni di casa esordisce dal primo minuto Pandolfi come unica punta. Dall’altra parte Abate lancia Stabile al centro della difesa e Cacciamani sulla fascia sinistra. Il primo gol arriva al minuto 21, con il rigore guadagnato e realizzato da Gabrielloni: l’attaccante si sblocca in campionato, a segno dal dischetto dopo che era stato steso da Bettella. La risposta del Catanzaro è immediata: Sacchi prima fischia un altro rigore ma, dopo un controllo al Var, rivede la decisione. Cissé sfiora poi il pareggio con un tiro a botta sicura, deviato in corner. Sul finire del primo tempo arriva una doccia gelata per i giallorossi con il raddoppio della Juve Stabia: una giocata corale e l’imbucata vincente di Carissoni, su assist di Gabrielloni. Le vespe restano, però, in dieci per la doppia ammonizione di Cacciamani a pochi secondi dall’intervallo. La seconda frazione si apre con un triplo cambio per i giallorossi: debutto per Di Francesco. Il Catanzaro la riapre all’ottavo minuto con il colpo di testa di Verrengia, su calcio da fermo di Pontisso. Il “Ceravolo” sogna la rimonta, che si concretizza al 26esimo con Iemmello, su torre del neoentrato Pittarello. La Juve Stabia è ora completamente schiacciata e rischia di affossare, ma resiste fino al triplice fischio. E’ il quinto pareggio, in altrettante uscite per il Catanzaro.

Il tabellino

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli 6; Brighenti 6, Antonini 5.5 (1′ st Petriccione 6), Bettella 5 (1′ st Verrengia 6.5); Cassandro 6.5, Pontisso 6.5 (39′ st Oudin), Rispoli 5.5 (1′ st Di Francesco 6.5), Favasuli 6; Cissé 6, Iemmello 7; Pandolfi 5.5 (23′ st Pittarello 6.5). In panchina: Marietta, Bashi, Di Chiara, Nuamah, Buso, D’Alessandro, Buglio. Allenatore: Aquilani 6.

JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente 6; Ruggero 5.5, Stabile 6 (31′ st Bellich), Giorgini 5.5; Carissoni 7 (31′ st Piscopo), Leone 6.5, Correia 6, Pierobon 6.5 (1′ st Reale 5.5), Cacciamani 5; Maistro 6 (1′ st Mosti 5.5); Gabrielloni 7 (18′ st Burnete 5.5). In panchina: Boer, Vernier, Baldi, Duca, De Pieri, Candellone, Zuccon. Allenatore: Abate 6.

ARBITRO: Sacchi di Macerata 6. RETI: 21′ pt Gabrielloni (rig.), 44′ pt Carissoni; 8′ st Verrengia, 26′ st Iemmello. NOTE: serata un po’ nuvolosa. Spettatori: 8.900 circa. Espulso: Cacciamani, al 46′ pt, per doppia ammonizione. Ammoniti: Bettella, Antonini, Pierobon, Burnete, Carissoni, Piscopo. Angoli: 7-0 per il CATANZARO. Recupero: 3′; 6′.

