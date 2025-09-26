In Calabria aiuti alimentari per oltre 220mila persone. Dalla Regione 700 mila euro

l’iniziativa

REGGIO CALABRIA Il dipartimento regionale Agricoltura e Sviluppo rurale ha approvato la graduatoria provvisoria dell’Avviso pubblico relativo all’Azione 4.1.1 del Pr Calabria Fesr Fse+ 2021/2027, “Una Calabria più inclusiva” dedicata al rafforzamento di interventi a favore delle persone e delle famiglie in stato di bisogno critico. Con uno stanziamento complessivo di 700mila euro, la misura permetterà di attivare iniziative di recupero e distribuzione di beni alimentari essenziali, garantendo un sollievo concreto a oltre 220mila cittadini calabresi in condizioni di fragilità economica e sociale. Sono stati ammessi in via provvisoria al finanziamento due enti del Terzo settore che da anni operano con impegno e capillarità sul territorio, l’associazione Banco alimentare della Calabria Odv e il Banco delle opere di carità Calabria. Attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni e imprese locali, il progetto mira non solo a fornire generi alimentari di prima necessità, ma anche a promuovere inclusione sociale, solidarietà e una rete di sostegno stabile per chi vive situazioni di maggiore vulnerabilità.

