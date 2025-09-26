Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:31
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’iniziativa

In Calabria aiuti alimentari per oltre 220mila persone. Dalla Regione 700 mila euro

Due enti del Terzo settore finanziati per contrastare le fragilità economiche. Obiettivo: costruire una rete stabile di solidarietà

Pubblicato il: 26/09/2025 – 12:31
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
In Calabria aiuti alimentari per oltre 220mila persone. Dalla Regione 700 mila euro

REGGIO CALABRIA Il dipartimento regionale Agricoltura e Sviluppo rurale ha approvato la graduatoria provvisoria dell’Avviso pubblico relativo all’Azione 4.1.1 del Pr Calabria Fesr Fse+ 2021/2027, “Una Calabria più inclusiva” dedicata al rafforzamento di interventi a favore delle persone e delle famiglie in stato di bisogno critico. Con uno stanziamento complessivo di 700mila euro, la misura permetterà di attivare iniziative di recupero e distribuzione di beni alimentari essenziali, garantendo un sollievo concreto a oltre 220mila cittadini calabresi in condizioni di fragilità economica e sociale. Sono stati ammessi in via provvisoria al finanziamento due enti del Terzo settore che da anni operano con impegno e capillarità sul territorio, l’associazione Banco alimentare della Calabria Odv e il Banco delle opere di carità Calabria. Attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni e imprese locali, il progetto mira non solo a fornire generi alimentari di prima necessità, ma anche a promuovere inclusione sociale, solidarietà e una rete di sostegno stabile per chi vive situazioni di maggiore vulnerabilità.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
700 mila euro aiuti alimentari calabriaa
aiuti alimentari calabria
Importanti
Regione Calabria
Categorie collegate
Società
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x