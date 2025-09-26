Skip to main content

Incidente sulla Ss 106, all’interno della galleria Tirolello: ferita una donna

Coinvolti due mezzi: una Toyota Yaris e un camion. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del sito e del veicolo

Pubblicato il: 26/09/2025 – 11:08
REGGIO CALABRIA La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, è attualmente impegnata sulla SS106 Var/A, all’interno della galleria Tirolello in direzione Reggio Calabria, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolti due mezzi: una Toyota Yaris e un camion.
L’intervento dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con il personale sanitario del Suem118, è valso all’estrazione della giovane conducente della vettura, rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. La donna, ferita ma cosciente, è stata affidata alle cure del personale sanitario e successivamente trasferita presso una struttura ospedaliera. I Vigili del Fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza del sito e del veicolo incidentato. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, per gli adempimenti di competenza, e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Si registrano disagi per la viabilità.

