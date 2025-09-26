Sacchi di Macerata al “Ceravolo” per Catanzaro-Juve Stabia
Resi noti gli arbitri della quinta giornata del campionato di serie B
ROMA Rese note le designazioni arbitrali per la quinta giornata del campionato di serie B che vedrà scendere per primi in campo questa sera Catanzaro e Juve Stabia nell’anticipo serale. Catanzaro – Juve Stabia (26/09, ore 20.30) arbitro: Sacchi di Macerata; 27/09 – ore 15 Avellino – Virtus Entella arbitro: Perri di Roma; Cesena – Palermo arbitro: Massa di Imperia; Mantova – Frosinone arbitro: Bonacina di Bergamo; Sudtirol – Reggiana arbitro: Marcenaro di Genova; Venezia – Spezia arbitro: Fabbri di Ravenna; Monza – Padova (ore 17.15) arbitro: Arena di Torre del Greco; Bari – Sampdoria (ore 19.30) arbitro: Marchetti di Ostia Lido; Modena – Pescara (28/09, ore 17.15) arbitro: Allegretta di Molfetta; Empoli – Carrarese (28/09, ore 19.30) arbitro: Di Marco di Ciampino.
