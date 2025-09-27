A Lamezia la sottosegretaria alla Cultura Borgonzoni visita il Laboratorio di Idee di Gianpaolo Bevilacqua

politica

Nella giornata di ieri, la sottosegretaria di Stato al Ministero della cultura Lucia Borgonzoni, si è recata a Lamezia Terme per una visita istituzionale. Durante la permanenza a Lamezia la Senatrice ha visitato il Laboratorio di Idee, sede elettorale del candidato al Consiglio regionale Gianpaolo Bevilacqua, dal Laboratorio la sottosegretaria ha affermato: «Se dovessi votare, voterei una persona che sa amare il suo territorio, che ha dimostrato di volerlo valorizzare e che quando chiede interventi per il suo territorio pensa al futuro della collettività. Noi come Governo ci stiamo credendo, come Ministero della cultura stiamo investendo tantissimo, sono tanti i finanziamenti che mettiamo anche grazie alle segnalazioni che ci arrivano. Per cui io dico votate Bevilacqua perché è la persona giusta che può dare nuova luce a questa città, a questo territorio, a questa regione».

La visita è proseguita poi in direzione del Castello Normanno Svevo, uno dei simboli della città di Lamezia Terme, qui, insieme a Gianpaolo Bevilacqua, anche il sindaco della città ha accolto e illustrato all’Onorevole Borgonzoni le condizioni in cui versa l’antica fortificazione. La visita istituzionale si è conclusa nell’ex comune di Sambiase, nel foyer del Teatro Costabile, in questa circostanza la sottosegretaria è stata omaggiata di una copia del libro La rosa nel bicchiere, del poeta sambiasino di cui il teatro porta il nome.