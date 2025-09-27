Skip to main content

Belvedere di Spinello, arrestato un piromane che resta gravemente ustionato

Un uomo di 77 anni, è stato arrestato. Avrebbe acceso il fuoco e presentava gravi ustioni

Pubblicato il: 27/09/2025 – 7:12
Belvedere di Spinello, arrestato un piromane che resta gravemente ustionato

CROTONE Un vasto incendio ha devastato tre ettari di terreno in località Timpa del Salto, provocando paura e momenti di grande tensione tra i residenti della zona. L’autore del rogo, un uomo di 77 anni, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Belvedere di Spinello dopo un rapido intervento che ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. Durante un servizio di controllo del territorio i militari hanno notato una densa colonna di fumo levarsi nei pressi di un edificio. Temendo che potessero esserci persone in pericolo, hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco e si sono diretti sul posto per verificare la situazione. Nel giro di pochi minuti, grazie a un sopralluogo accurato e alle prime testimonianze raccolte, i Carabinieri sono riusciti a individuare il terreno da cui si erano propagate le fiamme, risalendo così al responsabile. Il 77enne, che secondo le indagini avrebbe acceso il fuoco, è stato rintracciato non lontano dall’area interessata. L’uomo presentava gravi ustioni, conseguenza diretta del contatto con le fiamme che lui stesso aveva innescato. Dopo essere stato dichiarato in arresto, è stato trasferito d’urgenza tramite elisoccorso in una struttura sanitaria specializzata, dove ha ricevuto le cure necessarie. Le fiamme, intanto, hanno impegnato a lungo le squadre di Calabria Verde, che hanno lavorato per arginare l’incendio e impedire che raggiungesse le abitazioni circostanti o si propagasse ulteriormente. Solo grazie al tempestivo coordinamento tra le forze dell’ordine e i soccorritori è stato possibile contenere i danni ed evitare conseguenze peggiori. (redazione@corrierecal.it)

