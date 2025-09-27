Crotone, Longo: «Casertana solida, ma vogliamo continuità»

si torna allo scida

CROTONE Il Crotone si prepara a tornare in campo domani alle 15 allo stadio Ezio Scida, dove affronterà la Casertana in un match che si preannuncia intenso e ricco di insidie. Reduci dalla convincente vittoria in trasferta contro l’Atalanta Under 23, i rossoblù di Emilio Longo cercano continuità per consolidare le proprie ambizioni in un Girone C di Serie C che si sta confermando estremamente competitivo. Alla vigilia dell’incontro, l’allenatore pitagorico ha fatto il punto in conferenza stampa, tracciando un bilancio sull’andamento della stagione e analizzando gli ostacoli che la sua squadra troverà davanti a sé. «Il Crotone esprime sempre più il suo valore tecnico», ha affermato Longo, sottolineando però come il campionato si stia rivelando equilibrato e privo di reali dominatrici. L’obiettivo, dunque, resta quello di «guardare in casa propria» e migliorare costantemente, senza distrazioni. La sfida con la Casertana arriva dopo due gare ravvicinate, e il tecnico non ha nascosto la possibilità di qualche cambio di formazione: «Abbiamo ancora 24-30 ore per capire chi deve scendere in campo. Domani servirà sacrificio e lucidità». Il tema del turnover diventa centrale, soprattutto alla luce delle energie spese nelle ultime settimane. Longo ha elogiato la profondità della rosa e la capacità di ogni elemento di farsi trovare pronto, come accaduto a Bergamo. Tra i nomi caldi in vista della gara di domani ci sono Piovanello, Lingeri e Stronati, che potrebbero partire dal primo minuto. «Tutti e tre sono titolari per me. Riccardo ha giocato quasi sempre e può spaccare le partite, Enrico ha gestito bene la staffetta con Maggio e Pier Mario ha dimostrato equilibrio e maturità». La Casertana, dal canto suo, si presenta come una squadra solida e dotata di qualità individuali. Per il Crotone, dunque, l’imperativo sarà quello di affrontare la gara con la massima attenzione, sfruttando il fattore campo ma senza sottovalutare l’avversario. Il campionato è lungo, ma ogni punto può fare la differenza. E domani, allo Scida, sarà un altro esame importante per testare le ambizioni dei rossoblù. (redazione@corrierecal.it)

