Edilizia, Ance Calabria presenta il “Manifesto di idee e proposte” ai candidati presidente

CATANZARO Martedì 30 settembre, alle ore 11, nella sede di Ance Calabria (Via A. Lombardi 10, Scala C – 2° piano, Catanzaro), si terrà la conferenza stampa di presentazione del Manifesto di idee e proposte elaborato dall’associazione regionale dei costruttori edili. Il documento, dal titolo “Costruire il futuro”, rappresenta un vero e proprio memorandum rivolto ai candidati alla presidenza della Regione Calabria. L’obiettivo è mettere al centro del dibattito elettorale il ruolo strategico dell’edilizia, settore che conta oltre 12mila imprese e il 50% degli addetti dell’industria regionale, e proporre una politica industriale capace di coniugare sviluppo, sostenibilità e lavoro qualificato. Tra i punti principali del Manifesto figurano: il riconoscimento dell’edilizia come settore industriale strategico; un piano regionale per l’occupazione e la formazione specializzata; la rigenerazione urbana e il consumo di suolo zero; strumenti finanziari dedicati ai cantieri; la continuità dei lavori sulla SS106 e sulle infrastrutture strategiche; l’economia circolare nella gestione dei materiali; la pianificazione delle cave; e la transizione green nelle costruzioni. Alla presentazione prenderanno parte il Comitato di Presidenza, i Presidenti territoriali e il Presidente regionale di Ance Calabria, Roberto Rugna (nella foto).

