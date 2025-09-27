Skip to main content

l’iniziativa

Il Parco delle Serre entra nel percorso Unesco

Al Wte di Roma presentata la candidatura a riserva della biosfera

Il World Tourism Event (WTE), Salone Internazionale del Turismo dedicato alla valorizzazione dei siti Patrimonio Mondiale UNESCO, ha fatto da cornice a un annuncio che segna una svolta epocale per la Calabria: il Parco Naturale Regionale delle Serre ha avviato ufficialmente il percorso di candidatura a Riserva della Biosfera nell’ambito del prestigioso Programma MAB UNESCO (Man and the Biosphere).
Un passaggio storico che consacra la Calabria come protagonista delle nuove politiche globali di sostenibilità e di turismo responsabile. A rappresentare l’intero sistema dei parchi calabresi, nel panel istituzionale più autorevole della giornata, è stato il Commissario del Parco delle Serre, Alfonso Grillo, accanto ai massimi vertici CLUB UNESCO e a qualificati esperti del settore.
La candidatura del Parco delle Serre non appare come un’aspirazione incerta, ma come l’approdo naturale di un percorso costruito con serietà e lungimiranza. Già dal 2024, attraverso missioni esplorative e studi scientifici condivisi con amministratori, stakeholders e comunità locali, si è posta la prima pietra di una progettualità che oggi trova il suo compimento istituzionale. Lo Studio di Fattibilità, presentato al WTE, è stato accolto come documento solido e credibile, capace di sostenere un iter che non è più mera ipotesi, ma percorso ormai irreversibile. Con i suoi 17.700 ettari e 26 comuni, distribuiti tra tre province, il Parco delle Serre custodisce una pluralità di ambienti naturali e culturali di straordinaria rilevanza: la dimensione spirituale e universale della Certosa di San Bruno e della Cattolica di Stilo, luoghi di meditazione e di dialogo con il mondo.

Un mosaico unico, capace di unire natura, cultura, memoria e spiritualità, che conferisce al Parco una vocazione internazionale evidente e riconoscibile.

  • Le faggete e abetine vetuste del Bosco Archiforo, considerate un unicum nel panorama del Sud Italia;
  • il Lago Angitola, riconosciuto come area di interesse internazionale dalla Convenzione di Ramsar;
  • le spettacolari cascate del Marmarico e i corsi d’acqua che plasmano paesaggi di incomparabile suggestione;
  • l’eredità dell’archeologia industriale di Mongiana, testimonianza della prima grande industria siderurgica del Mezzogiorno;
  • le arti tradizionali dei vasai di Gerocarne e degli scalpellini e carbonai di Serra San Bruno, esempi di saperi antichi ancora vivi;

Il riconoscimento come Riserva della Biosfera UNESCO si tradurrà in vantaggi significativi per l’intero territorio:

– un rafforzamento dell’immagine e della visibilità internazionale, attraverso un marketing territoriale di rango globale;
– a creazione di nuove opportunità occupazionali, grazie a un turismo esperienziale, lento e sostenibile;
– una più incisiva tutela ambientale e culturale, che darà valore e protezione alle risorse naturali e al patrimonio storico;
– un consolidamento della coesione sociale, con percorsi di educazione ambientale, partecipazione attiva e crescita comunitaria.

«Il riconoscimento UNESCO non rappresenta più un sogno o un’ipotesi lontana: è un obiettivo concreto che stiamo già realizzando, passo dopo passo, insieme alle nostre comunità – ha affermato il commissario Alfonso Grillo – il Parco delle Serre diventerà la nuova Riserva della Biosfera MAB UNESCO, simbolo di un modello che coniuga tutela ambientale, sviluppo sostenibile e orgoglio identitario. È un traguardo che appartiene a tutti e che consegneremo alle generazioni future come eredità e responsabilità, frutto di un lavoro corale e di una visione condivisa». Con la presentazione ufficiale al WTE di Roma, la Calabria si proietta con forza nel novero delle eccellenze mondiali. Il percorso di candidatura del Parco delle Serre è avviato con decisione e si configura già oggi come uno dei volani strategici più importanti per il futuro della regione. Una pagina nuova che si apre, scritta nel segno della sostenibilità, della bellezza e della dignità di un territorio che finalmente trova nel palcoscenico internazionale il riconoscimento che merita.

